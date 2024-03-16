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Обстріл Одеси та вибори РФ на окупованій частині України — США бачать зв'язок

16 березня 2024 09:38
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Обстріл Одеси та вибори РФ на окупованій частині України — США бачать зв'язок
Постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Представник Сполучених Штатів Америки в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що РФ застосовує комплексну стратегію для захоплення українських територій, яка включає ракетні обстріли міст і проведення "голосувань" на тимчасово окупованих територіях. Посол засудила ракетні удари по Одесі, які призвели до загибелі щонайменше 20 людей.

Про це повідомило видання "Укрінформ" у суботу, 16 березня.

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Томас-Грінфілд наголосила, що нелегітимні дії Росії, такі як анексія Криму та проведення фіктивних виборів, не є випадковими, але складаються в загальний патерн дій, спрямованих на захоплення території.

Томас-Грінфілд стверджує, що Сполучені Штати ніколи не визнають претензії Росії на українські території і засуджують окупацію частини України, що триває.

"Ми однозначно засуджуємо продовження окупації Росією частини України", — заявила посол.

Представник США також закликала міжнародна спільнота приєднатися до зусиль США у притягненні до відповідальності тих, хто організовує та проводить фіктивні вибори на окупованих територіях, та застерегла так званих "спостерігачів на виборах" від легітимізації цього процесу, назвавши їх "пішаками у грі Кремля".

"Будь-яка людина з тих, хто підтримує Кремль, щоб створити кволу видимість легітимності, є просто пішаком у їхній грі", — сказала дипломат.

Нагадаємо, напередодні виборів президента РФ, громадяни, які не підтримують політику кремлівського режиму, влаштували на виборчих дільницях справжні бунти.

Раніше глави комітетів з міжнародних справ двадцяти провідних країн світу, включаючи Україну, спільно засудили вибори в Росії через плани Кремля провести їх і на окупованих територіях нашої країни.

США
володимир путін
вибори
ООН
обстріли
окупація
президент
війна в Україні

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