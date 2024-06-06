Объединив усилия, можно победить — Зеленский о 80-летии высадки войск в Нормандии

Брижит Макрон, Елена Зеленская, Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон в Нормандии. Фото: ОП

В четверг, 6 июня, Президент Украины Владимир Зеленский во Франции почтил храбрость воинов, которые 80 лет назад совершили высадку в Нормандии.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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Единство, определяющее историю

Зеленский в D-Day призвал беречь ценности защитников жизни.

"Единство, которое определяет историю. Сегодня во Франции вместе с союзниками почтили храбрость воинов союзных войск, которые 80 лет назад совершили высадку в Нормандии. Помним. Спасибо. Бережем ценности защитников жизни", — сказал он.

Торжества в Нормандии. Фото: Владимир Зеленский

Президент добавил, что единство мира сильнее любого агрессора.

"История доказывает: объединив усилия, можно противостоять даже величайшему злу и победить", — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский и Джо Байден

Также Зеленский опубликовал видео с торжеств.

Напомним, 6 июня Владимир Зеленский прибыл во Францию для участия в мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Там президент сказал, что надеется на "десант в Украине".

Высадка союзников в Нормандии позволила развернуть их наступление в Европе, потеснить немецкие войска на западном фронте и начать операцию в сторону Берлина. Менее чем через год режим Адольфа Гитлера капитулировал.