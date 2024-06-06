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Обʼєднавши зусилля, можна перемогти — Зеленський про 80-річчя висадки військ у Нормандії

6 червня 2024 22:41
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Обʼєднавши зусилля, можна перемогти — Зеленський про 80-річчя висадки військ у Нормандії
Бріжит Макрон, Олена Зеленська, Володимир Зеленський та Емманюель Макрон у Нормандії. Фото: ОП
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У четвер, 6 червня, Президент України Володимир Зеленський у Франції вшанував хоробрість воїнів, які 80 років тому здійснили висадку в Нормандії.

Про це повідомили у пресслужбі глави держави.

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Єдність, яка визначає історію

Зеленський у D-Day закликав берегти цінності захисників життя.

"Єдність, яка визначає історію. Сьогодні у Франції разом із союзниками вшанували хоробрість воїнів союзних військ, які 80 років тому здійснили висадку в Нормандії. Памʼятаємо. Дякуємо. Бережемо цінності захисників життя", — сказав він.

Зеленський у Нормандії
Урочистості в Нормандії. Фото: Володимир Зеленський

Президент додав, що єдність світу сильніша за будь-якого агресора.

"Історія доводить: обʼєднавши зусилля, можна протистояти навіть найбільшому злу та перемогти", — йдеться у повідомленні.

Зеленський у Нормандії
Володимир Зеленський та Джо Байден

Також Зеленський опублікував відео з урочистостей. 

Нагадаємо, 6 червня Володимир Зеленський прибув до Франції для участі в заходах з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Там президент сказав, що сподівається на "десант в Україні".

Висадка союзників в Нормандії дала змогу розгорнути їхній наступ у Європі, потіснити німецькі війська на західному фронті та почати наземну операцію у бік Берліну. Менш ніж за рік режим Адольфа Гітлера капітулював.

політики
Україна
Володимир Зеленський
Франція
Емманюель Макрон

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