Обʼєднавши зусилля, можна перемогти — Зеленський про 80-річчя висадки військ у Нормандії

Бріжит Макрон, Олена Зеленська, Володимир Зеленський та Емманюель Макрон у Нормандії. Фото: ОП

У четвер, 6 червня, Президент України Володимир Зеленський у Франції вшанував хоробрість воїнів, які 80 років тому здійснили висадку в Нормандії.

Про це повідомили у пресслужбі глави держави.

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Зеленський у D-Day закликав берегти цінності захисників життя.

"Єдність, яка визначає історію. Сьогодні у Франції разом із союзниками вшанували хоробрість воїнів союзних військ, які 80 років тому здійснили висадку в Нормандії. Памʼятаємо. Дякуємо. Бережемо цінності захисників життя", — сказав він.

Урочистості в Нормандії. Фото: Володимир Зеленський

Президент додав, що єдність світу сильніша за будь-якого агресора.

"Історія доводить: обʼєднавши зусилля, можна протистояти навіть найбільшому злу та перемогти", — йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський та Джо Байден

Також Зеленський опублікував відео з урочистостей.

Нагадаємо, 6 червня Володимир Зеленський прибув до Франції для участі в заходах з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Там президент сказав, що сподівається на "десант в Україні".

Висадка союзників в Нормандії дала змогу розгорнути їхній наступ у Європі, потіснити німецькі війська на західному фронті та почати наземну операцію у бік Берліну. Менш ніж за рік режим Адольфа Гітлера капітулював.