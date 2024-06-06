Обʼєднавши зусилля, можна перемогти — Зеленський про 80-річчя висадки військ у Нормандії
У четвер, 6 червня, Президент України Володимир Зеленський у Франції вшанував хоробрість воїнів, які 80 років тому здійснили висадку в Нормандії.
Про це повідомили у пресслужбі глави держави.
Єдність, яка визначає історію
Зеленський у D-Day закликав берегти цінності захисників життя.
"Єдність, яка визначає історію. Сьогодні у Франції разом із союзниками вшанували хоробрість воїнів союзних військ, які 80 років тому здійснили висадку в Нормандії. Памʼятаємо. Дякуємо. Бережемо цінності захисників життя", — сказав він.
Президент додав, що єдність світу сильніша за будь-якого агресора.
"Історія доводить: обʼєднавши зусилля, можна протистояти навіть найбільшому злу та перемогти", — йдеться у повідомленні.
Також Зеленський опублікував відео з урочистостей.
Нагадаємо, 6 червня Володимир Зеленський прибув до Франції для участі в заходах з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Там президент сказав, що сподівається на "десант в Україні".
Висадка союзників в Нормандії дала змогу розгорнути їхній наступ у Європі, потіснити німецькі війська на західному фронті та почати наземну операцію у бік Берліну. Менш ніж за рік режим Адольфа Гітлера капітулював.
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