Новый штамм птичьего гриппа - умер первый инфицированный

Лаборант с ампулами птичьего гриппа. Фото иллюстративное: Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения подтвердили смерть первого больного новым штаммом птичьего гриппа A(H5N2). Смертельный случай был зафиксирован в Мексике.

Об этом сообщает агентство Reuters в четверг, 6 июня.

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Как стало известно, 59-летний мексиканец был госпитализирован в Мехико, где он и умер 24 апреля после того, как у него поднялась температура, а также возникли одышка, диарея, тошнота и общий дискомфорт.

"Хотя источник заражения вирусом в этом случае пока неизвестен, вирусы A(H5N2) были зарегистрированы у домашних птиц в Мексике", — говорят в ВОЗ.

В то же время в Министерстве здравоохранения Мексики отметили, что у больного была хроническая болезнь почек и диабет.

В ВОЗ заявили, что сейчас риск заражения птичьим гриппом людей низкий. Также там добавили, что этот случай не связан со вспышкой птичьего гриппа в США, где инфекцию обнаружили у трех работников молокозаводов.

Напомним, ранее в ВОЗ предупредили, что мутированная версия птичьего гриппа может иметь суперсмертоносные последствия для человеческого организма.

А также в организации решили начать переговоры по международному соглашению для лучшей подготовки к следующей возможной эпидемии.