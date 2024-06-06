Новий штам пташиного грипу — помер перший інфікований

Лаборантка з ампулами пташиного грипу. Фото ілюстративне: Reuters

У Всесвітній організації охорони здоров'я підтвердили смерть першого хворого на новий штам пташиного грипу A(H5N2). Смертельний випадок було зафіксовано у Мексиці.

Про це повідомляє агенція Reuters у четвер, 6 червня.

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Як стало відомо, 59-річного мексиканця було шпиталізовано до Мехіко, де він і помер 24 квітня після того, як у нього підвищилася температура, а також виникли задишка, діарея, нудота та загальний дискомфорт.

"Хоча джерело зараження вірусом у цьому випадку наразі невідоме, віруси A(H5N2) були зареєстровані у свійських птахів у Мексиці", — кажуть в ВООЗ.

Водночас в Міністерстві охорони здоров'я Мексики зазначили, що хворий мав хронічну хворобу нирок та діабет.

У ВООЗ заявили, що зараз ризик зараження пташиним грипом людей є низьким. Також там додали, що цей випадок не пов’язаний зі спалахом пташиного грипу у США, де інфекцію виявили у трьох працівників молокозаводів.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ попередили, що мутована версія пташиного грипу може мати суперсмертоносні наслідки для людського організму.

А також в організації вирішили розпочати перемовини щодо міжнародної угоди для кращої підготовки до наступної можливої епідемії.