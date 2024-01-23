Глобальна угода про пандемію може розвалитися — у ВООЗ озвучили загрозу

Пандемія в одній з країн світу. Фото: ВООЗ

Вражені пандемією Covid-19, 194 держави-члена ВООЗ вирішили розпочати перемовини щодо міжнародної угоди, щоб кразе підготуватися до наступної можливої катастрофи у галузі охорони здоров'я або взагалі запобігти її. Все через те, що наступні покоління "можуть нас не пробачити".

Про це пише The Guardian.

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Як передає видання, план полягає у тому, щоб закріпити угоду на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я 2024 року, керівному органі ВООЗ, яка збереться 27 травня.

"Проте Тедрос Адханом Гебрейєсус, генеральний директор ВООЗ, заявив, що темпи уповільнені через укорінені позиції і "поток фейкових новин, брехні і теорій змови", — йдеться в повідомленні.

За його слова, якщо ніхто не наважиться перехопити ініціативу чи поступитися, то прожкт ризикує зайти у шлухи кут.

"Часу дуже мало. І є кілька невирішених питань, які ще потрібно вирішити", — сказав він.

Дирекор ВООЗ закликав до "сильної угоди, яка допоможе захистити наших дітей та онуків від майбутніх пандемій".

"Ми не можемо допустити, щоб ця історична угода, ця віха в глобальній охороні здоров'я, була саботована", — резюмував він.

Нагадаємо, хвороба X наразі залишається лише концепцією. Це умовний вірус, вигаданий для того, щоб підготуватися до ймовірної пандемії в майбутньому, яка може бути смертельнішою за коронавірус.