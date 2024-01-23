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Глобальное соглашение о пандемии может развалиться — в ВОЗ озвучили угрозу

23 января 2024 02:38
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Глобальное соглашение о пандемии может развалиться — в ВОЗ озвучили угрозу
Пандемия в одной из стран мира. Фото: ВОЗ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Пораженные пандемией Covid-19, 194 государства-члена ВОЗ решили начать переговоры по международному соглашению, чтобы к кразе подготовиться к следующей возможной катастрофе в области здравоохранения или вообще предотвратить ее. Все потому, что следующие поколения "могут нас не простить".

Об этом пишет The Guardian.

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Как передает издание, план состоит в том, чтобы закрепить соглашение на Всемирной ассамблее здравоохранения 2024 года, руководящем органе ВОЗ, которое соберется 27 мая.

"Однако Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ, заявил, что темпы замедлены из-за укоренившихся позиций и "потока фейковых новостей, лжи и теорий заговора", — говорится в сообщении.

По его словам, если никто не решится перехватить инициативу или уступить, то прожкт рискует зайти в шлуху угол.

"Времени очень мало. И есть несколько нерешенных вопросов, которые еще предстоит решить ", — сказал он.

Дирекор ВОЗ призвал к "сильному соглашению, которое поможет защитить наших детей и внуков от будущих пандемий".

"Мы не можем допустить, чтобы это историческое соглашение, эта веха в глобальном здравоохранении было саботировано", — резюмировал он.

Напомним, болезнь X пока остается только концепцией. Это условный вирус , придуманный для того, чтобы подготовиться к вероятной пандемии в будущем, которая может быть смертельнее коронавируса.

коронавирус
пандемия
ВОЗ
здоровье

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