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У ВООЗ бояться епідемії пташиного грипу — штам назвали суперсмертоносним для людей

18 квітня 2024 21:27
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У ВООЗ бояться епідемії пташиного грипу — штам назвали суперсмертоносним для людей
Епідеміологи-дослідники серед пінгвінів. Фото ілюстративне: агенція Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Всесвітній організації охорони здоров’я забили тривогу щодо поширення нового штаму пташиного грипу H5N1. На думку епідеміологів, мутована версія вірусу може мати суперсмертоносні наслідки для людського організму.

Про це повідомляє The Guardian.

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За словами дослідників, не так давно нову версію вірусу виявили серед  великої рогатої худоби в США, також збільшився ризик передачі вірусу на людей.

"Я вважаю, що це викликає величезне занепокоєння", — сказав журналістам головний науковий співробітник агентства охорони здоров'я при ООН Джеремі Фаррар.

Науковець посилався на звіт зі штату Техас, в якому зазначалося, що пташиний грип зафіксували у рогатої худоби від контакту зі свійськими птахами. Потім на нього захворіла людина. Згодом влада штату доповіла, що людина одужала. Проте водночас доповідь містила дані, що 16 стад у шести штатах були інфіковані після контакту з дикими птахами.

"Інфікуючи качок і курей, цей вірус нестримно мутує і розвиває здатність заражати людей, а потім переходить від людини до людини", — доповнив Фаррар.

За словами дослідника, наразі немає доказів міжлюдського поширення пташиного грипу. Проте в сотнях випадків, коли люди інфікувалися через контакт із тваринами за останні 20 років, вплив вірусу мав потужну смертоносну силу, адже природного імунітету до такої хвороби у людей немає. 

Нагадаємо, не так давно ми повідомляли, що в Україні зафіксували спалах кашлюка

Водночас у тимчасово окупованому Маріуполі виявили масові випадки захворювання холерою серед дітей, що окупаційна влада намагається не оприлюднювати.

США
ВООЗ
смерть
хвороба
захворювання

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