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В ВОЗ боятся эпидемии птичьего гриппа — штамм назвали суперсмертоносным для людей

18 апреля 2024 21:27
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Илья Рябинин
редактор
В ВОЗ боятся эпидемии птичьего гриппа — штамм назвали суперсмертоносным для людей
Эпидемиологи-исследователи среди пингвинов. Фото иллюстративное: агентство Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Во Всемирной организации здравоохранения забили тревогу по поводу распространения нового штамма птичьего гриппа H5N1. По мнению эпидемиологов, мутировавшая версия вируса может иметь суперсмертоносные последствия для организма человека.

Об этом сообщает The Guardian.

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По словам исследователей, недавно новую версию вируса обнаружили среди крупного рогатого скота в США, также увеличился риск передачи вируса на людей.

"Я считаю, что это вызывает огромную обеспокоенность", — сказал журналистам главный научный сотрудник агентства здравоохранения при ООН Джереми Фаррар.

Ученый ссылался на отчет из штата Техас, в котором отмечалось, что птичий грипп зафиксировали у рогатого скота от контакта с домашними птицами. Потом его заболел человек. Впоследствии власти штата доложили, что человек поправился. Однако в то же время доклад содержал данные, что 16 стад в шести штатах были инфицированы после контакта с дикими птицами.

"Инфицируя уток и кур, этот вирус стремительно мутирует и развивает способность заражать людей, а затем критически способность переходить от человека к человеку", — дополнил Фаррар.

По словам исследователя, пока нет доказательств межчеловеческого распространения птичьего гриппа. Однако в сотнях случаев, когда люди инфицировались из-за контакта с животными за последние 20 лет, влияние вируса имело мощную смертоносную силу, ведь естественного иммунитета к такой болезни у людей нет.

Напомним, не так давно мы сообщали, что в Украине зафиксировали вспышку коклюша.

В то же время во временно оккупированном Мариуполе выявили массовые случаи заболевания холерой среди детей, что оккупационные власти пытаются не обнародовать.

США
ВОЗ
смерть
болезнь
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