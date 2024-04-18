В ВОЗ боятся эпидемии птичьего гриппа — штамм назвали суперсмертоносным для людей

Эпидемиологи-исследователи среди пингвинов. Фото иллюстративное: агентство Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения забили тревогу по поводу распространения нового штамма птичьего гриппа H5N1. По мнению эпидемиологов, мутировавшая версия вируса может иметь суперсмертоносные последствия для организма человека.

Об этом сообщает The Guardian.

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По словам исследователей, недавно новую версию вируса обнаружили среди крупного рогатого скота в США, также увеличился риск передачи вируса на людей.

"Я считаю, что это вызывает огромную обеспокоенность", — сказал журналистам главный научный сотрудник агентства здравоохранения при ООН Джереми Фаррар.

Ученый ссылался на отчет из штата Техас, в котором отмечалось, что птичий грипп зафиксировали у рогатого скота от контакта с домашними птицами. Потом его заболел человек. Впоследствии власти штата доложили, что человек поправился. Однако в то же время доклад содержал данные, что 16 стад в шести штатах были инфицированы после контакта с дикими птицами.

"Инфицируя уток и кур, этот вирус стремительно мутирует и развивает способность заражать людей, а затем критически способность переходить от человека к человеку", — дополнил Фаррар.

По словам исследователя, пока нет доказательств межчеловеческого распространения птичьего гриппа. Однако в сотнях случаев, когда люди инфицировались из-за контакта с животными за последние 20 лет, влияние вируса имело мощную смертоносную силу, ведь естественного иммунитета к такой болезни у людей нет.

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