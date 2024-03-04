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Новые правила конкуренции в ЕС — как они повлияют на соцсети и популярный сервис аренды жилья

4 марта 2024 00:18
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Новые правила конкуренции в ЕС — как они повлияют на соцсети и популярный сервис аренды жилья
Приложения социальных сетей в смартфоне. Иллюстративное фото: kun.uz
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Европейском союзе был принят новый закон о конкуренции на цифровых рынках. Соответственно социальные сети-гиганты, такие, как X, Tik-tok и сервис для бронирования жилья Booking.com могут оказаться в списке компаний, которые будут вынуждены соблюдать новые правила.

Об этом сообщает Reuters.

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В новом законе ЕС о цифровых рынках (DMA) указано, что компании с более чем 45 миллионами ежемесячных активных пользователей и рыночной капитализацией 75 миллиардов евро, называются "вратарями". Соответственно, предоставляющие услуги для бизнес-пользователей соцсетей.

Уже с 7 марта 2024 года такие компании должны согласовать взаимодействие своих приложений для обмена сообщениями с конкурентами. А также пользователи соцсетей должны получить возможность самостоятельно выбирать приложения, которые должны быть установлены на их смартфонах.

Компании не будут иметь права отдавать предпочтение собственным ресурсам и владельцы сервисов не смогут препятствовать пользователям удалять более старое программное обеспечение или ранее установленные приложения.

Компания ByteDance, владеющая Tik-tok, получила звание "вратаря" в июле 2023 года. Однако ее представители оспорили решение во втором высшем суде Европы.

Зато сервис Booking.com заявил, что стремится попасть в группу "вратарей" уже в этом году, поскольку количество его пользователей значительно возросло.

Также среди компаний, признавших "вратарями", такие: Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta и Microsoft.

Напомним, компания Amazon заплатит штраф в размере 32 миллионов евро за слежку за своими работниками. Во Франции действия технологического гиганта сочли незаконными.

Также мы писали, что Google планирует запустить дезинформационную кампанию в пяти странах ЕС. Такое заявление представители сделали на фоне предстоящих парламентских выборов в Евросоюзе.

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