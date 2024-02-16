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Google запустить дезінформаційну кампанію перед виборами в ЄС

16 лютого 2024 14:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Google запустить дезінформаційну кампанію перед виборами в ЄС
Чоловіки біля компанії Google. Ілюстративне фото: wsj.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Компанія Google планує запустити дезінформаційну кампанію в п’яти країнах Європейського Союзу. Таку заяву представники зробили на тлі проведення майбутніх парламентських виборів у Євросоюзі.

Про це повідомляє Reuters.

Дезінформаційна кампанія Google в ЄС

У червні 2024 року в ЄС очікуються вибори нового парламенту. Законодавці схвильовані тим, що поширення дезінформації в Інтернеті може вплинути на виборців.

Нещодавно Франція, Польща та Німеччина звинуватили Росію у створенні продуманої мережі вебсайтів для поширення пропаганди.

У ЄС створили закон про цифрові послуги. Згідно з документом, онлайн-платформи та пошукові системи мають докладати більше зусиль для боротьби з незаконним контентом і ризиками для громадської безпеки.

З весни підрозділ Google Jigsaw, який займається боротьбою із загрозами суспільству, запускатиме серію анімованих оголошень на таких платформах, як TikTok і YouTube, у п’яти країнах ЄС: Бельгії, Франції, Німеччині, Італії та Польщі.

У рекламі будуть використані так звані методи "prebunking", розроблені в партнерстві з дослідниками з Кембриджського та Брістольського університетів, спрямовані на те, щоб допомогти глядачам побачити маніпулятивний контент.

Глядачам, які дивляться рекламу на YouTube, буде запропоновано заповнити коротку анкету з кількома варіантами відповідей, призначену для оцінки того, що вони дізналися про дезінформацію.

"Ми витратили стільки часу на ці поляризовані дебати. Наша демократія поставлена ​​на карту, а температура стає все вище й вище. Передбанкінг — це єдина техніка, принаймні яку я бачила, яка однаково ефективно працює в усьому політичному спектрі. Інші заходи контролю над дезінформацією, такі як перевірка фактів, можуть посилити поляризацію, оскільки вони застосовуються після того, як інформація вже поширилася", — сказала керівник відділу досліджень у Jigsaw Бет Голдберг.

Як довго триватиме дезінформаційна кампанія

У виданні вказують, що у січні розслідування, проведене EEAS (Службою зовнішніх дій Європейського Союзу), виявило 750 випадків навмисного поширення неправдивої інформації іноземними авторами, багато з яких висловлювали підтримку вторгнення Росії в Україну.

Реклама Jigsaw буде перекладена 24 офіційними мовами ЄС, повідомили в компанії.

Кампанія триватиме місяць з можливістю її продовження залежно від охоплення та ефективності. Очікується, що результати кампанії, включаючи відповіді на опитування та кількість охоплених респондентів, будуть опубліковані влітку 2024 року.

Нагадаємо, росіяни заблокували доступ до сервісів Google на ТОТ України. Мешканці низки населених пунктів півдня не мають доступу до YouTube, пошуковику Google, пошти Gmail та інших сервісів Alphabet.  

Додамо, в Google погодилися виплатити 350 мільйонів доларів США для того, аби врегулювати судовий позов, коли через недолік в системі безпеки особисті дані користувачів вебсайту соцмережі Google Plus, якого вже не існує, потрапили до Інтернету.

Європейський союз
вибори
дезінформація
соцмережі
Google
опитування

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