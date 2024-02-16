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Google запустит дезинформационную кампанию перед выборами в ЕС

16 февраля 2024 14:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Google запустит дезинформационную кампанию перед выборами в ЕС
Мужчины возле компании Google. Иллюстративное фото: wsj.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Google планирует запустить дезинформационную кампанию в пяти странах Европейского Союза. Такое заявление представители сделали на фоне предстоящих парламентских выборов в Евросоюзе.

Об этом сообщает Reuters.

Дезинформационная кампания Google в ЕС

В июне 2024 года в ЕС ожидаются выборы нового парламента. Законодатели взволнованы тем, что распространение дезинформации в Интернете может повлиять на избирателей.

Франция, Польша и Германия недавно обвинили Россию в создании продуманной сети вебсайтов для распространения пропаганды.

В ЕС был создан закон о цифровых услугах. Согласно документу, онлайн-платформы и поисковые системы должны прилагать больше усилий для борьбы с незаконным контентом и рисками общественной безопасности.

С весны подразделение Google Jigsaw, занимающееся борьбой с угрозами обществу, будет запускать серию анимированных объявлений на таких платформах как TikTok и YouTube в пяти странах ЕС: Бельгии, Франции, Германии, Италии и Польше.

В рекламе будут использованы так называемые методы prebunking, разработанные в партнерстве с исследователями из Кембриджского и Бристольского университетов, направленные на то, чтобы помочь зрителям увидеть манипуляционный контент.

Зрителям, смотрящим рекламу на YouTube, будет предложено заполнить краткую анкету с несколькими вариантами ответов, предназначенную для оценки того, что они узнали о дезинформации.

"Мы потратили столько времени на эти поляризованные дебаты. Наша демократия поставлена ​​на карту, а температура становится все выше и выше. Предбанкинг — это единственная техника, по крайней мере, которую я видела, которая одинаково эффективно работает во всем политическом спектре. Другие меры контроля над дезинформацией, такие как проверка фактов, могут усилить поляризацию, поскольку они применяются после того, как информация уже распространилась", — сказала руководитель отдела исследований в Jigsaw Бет Голдберг.

Как долго продлится дезинформационная кампания

В издании указывается, что в январе расследование, проведенное EEAS (Службой внешних действий Европейского Союза), выявило 750 случаев умышленного распространения ложной информации иностранными авторами, многие из которых выражали поддержку вторжения России в Украину.

Реклама Jigsaw будет переведена на 24 официальных языка ЕС, сообщили в компании.

Кампания продлится месяц с возможностью ее продления в зависимости от охвата и эффективности. Ожидается, что результаты кампании, включая ответы на опрос и количество охваченных респондентов, будут опубликованы летом 2024 года.

Напомним, россияне заблокировали доступ к сервисам Google на ТОТ Украины. Жители ряда населенных пунктов юга не имеют доступа к YouTube, поисковику Google, почте Gmail и другим сервисам Alphabet.

Добавим, в Google согласились выплатить 350 миллионов долларов США для того, чтобы урегулировать судебный иск, когда из-за недостатка в системе безопасности личные данные пользователей вебсайта соцсети Google Plus, которого уже не существует, попали в Интернет.

Европейский союз
выборы
дезинформация
соцсети
Google
опрос

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