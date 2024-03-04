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Нові правила конкуренції в ЄС — як вони вплинуть на соцмережі та популярний сервіс оренди житла

4 березня 2024 00:18
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Нові правила конкуренції в ЄС — як вони вплинуть на соцмережі та популярний сервіс оренди житла
Додатки соціальних мереж в смартфоні. Ілюстративне фото: kun.uz
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Європейському союзі ухвалили новий закон про конкуренцію на цифрових ринках. Відповідно соціальні мережі-гіганти такі, як X, Tik-tok та сервіс для бронювання житла Booking.com можуть опинитися у списку компаній, які будуть змушені дотримуватися нових правил.

Про це повідомляє Reuters. 

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У новому законі ЄС про цифрові ринки (DMA) вказано, що компанії з більш ніж 45 мільйонами щомісячних активних користувачів і ринковою капіталізацією 75 мільярдів євро, називаються "воротарями". Відповідно ті, що надають послуги для бізнес-користувачів соцмереж.

Вже від 7 березня 2024 року такі компанії мають узгодити взаємодію своїх застосунків для обміну повідомленнями з конкурентами. А також користувачі соцмережах повинні отримати можливість самостійно обирати додатки, які мають бути встановлені на їх смартфонах.

Компанії не матимуть права надавати перевагу власним ресурсам та буде власники сервісів не зможуть перешкоджати користувачам видаляти старіше програмне забезпечення чи раніше встановлені додатки.

Компанія ByteDance, яка є власником Tik-tok, отримала звання "воротаря" у липні 2023 року. Однак її представники оскаржили рішення у другому найвищому суді Європи.

Натомість сервіс Booking.com заявив, що прагне потрапити до групи "воротарів" вже в цьому році, оскільки кількість його користувачів значно зросла.

Також серед компаній, які визнали "воротарями", такі: Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta та Microsoft.

Нагадаємо, компанія Amazon заплатить штраф у розмірі 32 мільйони євро за стеження за своїми працівниками. У Франції дії технологічного гіганта визнали незаконними. 

Також ми писали про те, що Google планує запустити дезінформаційну кампанію в п’яти країнах ЄС. Таку заяву представники зробили на тлі проведення майбутніх парламентських виборів у Євросоюзі.

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