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У Франції оштрафували Amazon через незаконне стеження за співробітниками

24 січня 2024 02:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У Франції оштрафували Amazon через незаконне стеження за співробітниками
Співробітник Amazon на скаді. Фото: techwar.gr
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Компанія Amazon заплатить штраф у розмірі 32 мільйони євро за "надмірне" стеження за своїми працівниками. Французький наглядовий орган визначив ції дії які технологічного гіганта незаканними.

Про це пише BBC. 

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Зазначається, що компанія Amazon France Logistique, під порядування якої входило відстежувати працівників, вимагала від них пояснень за кожну перерву.

"На складах компанії працювала система з трьома оповіщеннями для моніторингу діяльності працівників. Саме її регулятор визнав незаконною", — йдеться в повідомленні.

Для прикладу, сповіщення спрацьовувало, якщо менш ніж через 1,25 секунди після сканування попереднього, що збільшувало ризик помилки.

Тим часом інше свідчило про перерви в 10 хвилин або більше, а третє відстежувало перерви від однієї до 10 хвилин.

"У відповідь на результати представники Amazon заявив, що категорично не згодні з висновками CNIL, які фактично не відповідають дійсності, і залишаємо за собою право подати апеляцію", — йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що в Сполучених Штатах суд виніс рішення, що митна та прикордонна служба країни визначила, що перероблений Apple Watch не підпадає під заборону на імпорт. Заборона на імпорт, видана Комісією з міжнародної торгівлі США (ITC), поширюється на поточні годинники Apple Series 9 і Ultra 2.

Франція
Amazon
штраф
штрафи

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