У США суд ухвалив рішення щодо імпорту смартгодинників Apple Watch

Смартгодинники у руках. Фото: ET Retail

В Сполучених Штатах суд виніс рішення, що митна та прикордонна служба країни визначила, що перероблений Apple Watch не підпадає під заборону на імпорт. Заборона на імпорт, видана Комісією з міжнародної торгівлі США (ITC), поширюється на поточні годинники Apple Series 9 і Ultra 2.

Про це повідомляє Reuters.

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Заборона на імпорт деяких годинників Apple є результатом суперечки щодо порушення патентних прав з компанією Masimo, що займається медичним моніторингом.

ITC заборонив Apple імпортувати та продавати Apple Watch з технологією зчитування рівня кисню в крові через звинувачення у тому, що вони порушують два патенти Masimo. Apple включила функцію пульсоксиметра в "розумні" годинники, починаючи з випуску Apple Watch Series 6 у 2020 році.

Судова тяганина щодо смартгодинників Apple Watch

Apple ненадовго припинила продаж своїх останніх годинників Series 9 і Ultra 2 у Сполучених Штатах перед Різдвом через рішення ITC, хоча вони залишалися доступними в інших роздрібних торгових мережах США, включно з Amazon, Best Buy, Costco та Walmart.

Заборона офіційно набула чинності 26 грудня, але наступного дня Apple переконала апеляційний суд США призупинити заборону, і з тих пір відновила продаж годинників, оскаржуючи рішення щодо імпорту.

Apple стверджувала, що запропонований редизайн заперечить висновки про те, що годинники порушують патенти Масімо на зчитування рівня кисню в крові.

Apple публічно не описувала редизайн, який може передбачати оновлення програмного забезпечення годинника.

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