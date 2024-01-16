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У США суд ухвалив рішення щодо імпорту смартгодинників Apple Watch

16 січня 2024 09:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У США суд ухвалив рішення щодо імпорту смартгодинників Apple Watch
Смартгодинники у руках. Фото: ET Retail
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Сполучених Штатах суд виніс рішення, що митна та прикордонна служба країни визначила, що перероблений Apple Watch не підпадає під заборону на імпорт. Заборона на імпорт, видана Комісією з міжнародної торгівлі США (ITC), поширюється на поточні годинники Apple Series 9 і Ultra 2.

Про це повідомляє Reuters.

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Імпорт смартгодинників Apple Watch

Заборона на імпорт деяких годинників Apple є результатом суперечки щодо порушення патентних прав з компанією Masimo, що займається медичним моніторингом.

ITC заборонив Apple імпортувати та продавати Apple Watch з технологією зчитування рівня кисню в крові через звинувачення у тому, що вони порушують два патенти Masimo. Apple включила функцію пульсоксиметра в "розумні" годинники, починаючи з випуску Apple Watch Series 6 у 2020 році.

Судова тяганина щодо смартгодинників Apple Watch

Apple ненадовго припинила продаж своїх останніх годинників Series 9 і Ultra 2 у Сполучених Штатах перед Різдвом через рішення ITC, хоча вони залишалися доступними в інших роздрібних торгових мережах США, включно з Amazon, Best Buy, Costco та Walmart.

Заборона офіційно набула чинності 26 грудня, але наступного дня Apple переконала апеляційний суд США призупинити заборону, і з тих пір відновила продаж годинників, оскаржуючи рішення щодо імпорту.

Apple стверджувала, що запропонований редизайн заперечить висновки про те, що годинники порушують патенти Масімо на зчитування рівня кисню в крові.

Apple публічно не описувала редизайн, який може передбачати оновлення програмного забезпечення годинника.

Раніше ми повідомляли, що після річної перерви Apple вже скоро випустить на ринок нову лінійку iPad. Але довгоочікувана радість фанатів гаджету може бути затьмарена цінами на пристрій у 2024 році.

Нагадуємо, що після презентації своєї AR/VR-гарнітури в червні минулого року, компанія Apple готова випустити Vision Pro за ціною 3499 доларів у світ. Довгоочікувані продажі розпочнуться 2 лютого в США, а попередні замовлення можна розміщувати вже з 19 січня.

Apple
гаджети
технології
IT
Смарт-годинник

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