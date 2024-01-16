В США суд принял решение об импорте смарт-часов Apple Watch

Смарт-часы в руках. Фото: ET Retail

В Соединенных Штатах суд принял решение, что таможенная и пограничная служба страны определила, что переработанный Apple Watch не подпадает под запрет на импорт. Запрет на импорт, выданный Комиссией по международной торговле США (ITC), распространяется на текущие часы Apple Series 9 и Ultra 2.

Об этом сообщает Reuters.

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Запрет на импорт некоторых часов Apple является результатом спора по поводу нарушения патентных прав с компанией Masimo, занимающейся медицинским мониторингом.

ITC запретил Apple импортировать и продавать Apple Watch с технологией считывания уровня кислорода в крови из-за обвинений в том, что они нарушают два патента Masimo. Apple включила функцию пульсоксиметра в "умные" часы, начиная с выпуска Apple Watch Series 6 в 2020 году.

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Apple ненадолго прекратила продажу своих последних часов Series 9 и Ultra 2 в Соединенных Штатах перед Рождеством из-за решений ITC, хотя они оставались доступными в других розничных торговых сетях США, включая Amazon, Best Buy, Costco и Walmart.

Запрет официально вступил в силу 26 декабря, но на следующий день Apple убедила апелляционный суд США приостановить запрет, и с тех пор возобновила продажу часов, оспаривая решение по импорту.

Apple утверждала, что предложенный редизайн отрицает выводы о том, что часы нарушают патенты Масимо на считывание уровня кислорода в крови.

Apple публично не описывала редизайн, который может предусматривать обновление часов.

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