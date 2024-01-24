Во Франции оштрафовали Amazon из-за незаконной слежки за сотрудниками

Сотрудник Amazon на скаде. Фото: techwar.gr

Компания Amazon заплатит штраф в размере 32 миллионов евро за "чрезмерную" слежку за своими работниками. Французский надзорный орган определил эти действия технологического гиганта незаконными.

Об этом пишет BBC.

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Отмечается, что компания Amazon France Logistique, под управление которой входило отслеживать работников, требовала от них объяснений за каждый перерыв.

"На складах компании работала система с тремя уведомлениями для мониторинга деятельности работников. Именно ее регулятор признал незаконной", — говорится в сообщении.

Например, уведомление срабатывало, если менее чем через 1,25 секунды после сканирования предыдущего, что увеличивало риск ошибки.

Между тем, другое свидетельствовало о перерывах в 10 минут или более, а третье отслеживало перерывы от одной до 10 минут.

"В ответ на результаты представители Amazon заявил, что категорически не согласны с выводами CNIL, фактически не соответствующими действительности, и оставляем за собой право подать апелляцию", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Соединенных Штатах суд вынес решение о том, что таможенная и пограничная служба страны определила, что переработанный Apple Watch не подпадает под запрет на импорт. Запрет на импорт, выданный Комиссией по международной торговле США (ITC), распространяется на текущие часы Apple Series 9 и Ultra 2.