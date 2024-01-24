Во Франции оштрафовали Amazon из-за незаконной слежки за сотрудниками
Компания Amazon заплатит штраф в размере 32 миллионов евро за "чрезмерную" слежку за своими работниками. Французский надзорный орган определил эти действия технологического гиганта незаконными.
Об этом пишет BBC.
Amazon оштрафовали во Франции — детали
Отмечается, что компания Amazon France Logistique, под управление которой входило отслеживать работников, требовала от них объяснений за каждый перерыв.
"На складах компании работала система с тремя уведомлениями для мониторинга деятельности работников. Именно ее регулятор признал незаконной", — говорится в сообщении.
Например, уведомление срабатывало, если менее чем через 1,25 секунды после сканирования предыдущего, что увеличивало риск ошибки.
Между тем, другое свидетельствовало о перерывах в 10 минут или более, а третье отслеживало перерывы от одной до 10 минут.
"В ответ на результаты представители Amazon заявил, что категорически не согласны с выводами CNIL, фактически не соответствующими действительности, и оставляем за собой право подать апелляцию", — говорится в сообщении.
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