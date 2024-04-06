Новая система EES въезда в ЕС — что нужно знать украинцам перед планированием поездок

Очереди авто на границе. Фото: t.me/kolejki_granica_PL_UA

Уже осенью на границах с Европейским Союзом заработает новая система въезда-выезда EES. Она может значительно изменить процедуру пересечения с ЕС и странами Шенгена, в том числе и для граждан Украины. Однако, существует несколько нюансов.

Об этом сообщает "ТСН" в субботу, 6 апреля.

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Процедура въезда

При пересечении границы ЕС в рамках безвизового режима или с краткосрочными визами на въезде будут собирать биометрические данные. Пограничники не будут ставить в паспорт штампы о въезде и выезде. Для сбора биометрии ЕС планирует установить специальные киоски самообслуживания, где путешественники могут просканировать пальцы и лицо.

В Еврокомиссии отметили, что это приведет к дополнительной задержке на границе примерно на 40 секунд, однако она должна компенсироваться экономией времени на других этапах контроля.

Система EES будет применяться при въезде в 29 стран ЕС и Шенгенской зоны, включая Румынию и Болгарию, которые ранее имели свои отличающиеся правила пребывания, а также в страны, не являющиеся членами ЕС, такие как Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн и Исландия. Все останется как было за пределами новой системы, речь идет, в частности, о Кипре и Ирландии.

Кроме того, EES будет включать в себя общедоступный онлайн-сервис, который заменит Шенгенский калькулятор. Этот сервис позволит безвизовым путешественникам узнать, сколько неиспользованных дней пребывания в Шенгенской зоне у них осталось. Также он будет доступен людям с краткосрочными визами.

Какие аспекты облегчит система EES

Система призвана облегчить работу пассажирским перевозчикам, которые будут иметь ограниченный доступ к базе данных EES и смогут проверять статус виз пассажиров. Дополнительно, она направлена на устранение возможных недоразумений между пассажирами и перевозчиками.

Конец просрочки

Еще одним из преимуществ системы EES является возможность прибыть на законных основаниях (например, безвизово или с туристической визой) и остаться после окончания срока разрешенного пребывания (например, после 90 дней в рамках безвизового режима или срока визы).

Что изменится для украинцев

Вероятно, украинцам, которые имеют статус бенефициаров временной защиты, потребуется подать отпечатки пальцев и фотографии при въезде в страны ЕС. Известно, что эту процедуру также придется пройти всем гражданам Украины, которые путешествуют в ЕС по безвизовому режиму.

Для украинских перевозчиков особенно чувствительны могут стать возможные задержки на границе, поскольку движение грузовиков уже и так значительно замедлено.

Напомним, на границе польские протестующие частично восстановили пропуск грузовиков на въезд в Польшу в пункте пропуска "Рава-Русская — Гребенное". Ежесуточно в эту страну заезжает 15 грузовиков.

Также Кабинет министров принимает постановление, которое позволит открыть новый контрольно-пропускной пункт на границе между Украиной и Румынией. Речь идет о КПП "Белая Церковь — Сигету Мармацией".