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Нова система EES в'їзду до ЄС — що потрібно знати українцям перед плануванням поїздок

6 квітня 2024 18:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Нова система EES в'їзду до ЄС — що потрібно знати українцям перед плануванням поїздок
Черги авто на кордоні. Фото: t.me/kolejki_granica_PL_UA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вже восени на кордонах з Європейським Союзом запрацює нова система в’їзду-виїзду EES. Вона може значно змінити процедуру перетину з ЄС і країнами Шенгену, в тому числі й для громадян України. Однак, існує декілька нюансів.

Про це повідомляє "ТСН" у суботу, 6 квітня.

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Процедура в'їзду

При перетині кордону ЄС в рамках безвізового режиму або з короткотерміновими візами, на в'їзді будуть збирати біометричні дані. Прикордонники не будуть ставити у паспорт штампи про в'їзд і виїзд. Для збору біометрії ЄС планує встановити спеціальні кіоски самообслуговування, де мандрівники зможуть просканувати пальці та обличчя.

В Єврокомісії зазначили, що це призведе до додаткової затримки на кордоні приблизно на 40 секунд, проте її має компенсувати економія часу на інших етапах контролю.

Система EES буде застосовуватися при в'їзді до 29 країн ЄС і Шенгенської зони, включаючи Румунію та Болгарію, які раніше мали свої відмінні правила перебування, а також до країн, які не є членами ЄС, таких як Норвегія, Швейцарія, Ліхтенштейн та Ісландія. Все залишиться як було поза межами нової системи, йдеться, зокрема, про Кіпр та Ірландію.

Крім того, EES включатиме загальнодоступний онлайн-сервіс, який замінить Шенгенський калькулятор. Цей сервіс дозволить безвізовим мандрівникам дізнатися, скільки невикористаних днів перебування в Шенгенській зоні у них залишилося. Також він буде доступний для людей із короткостроковими візами.

Які аспекти полегшить система EES

Система покликана полегшити роботу пасажирським перевізникам, які матимуть обмежений доступ до бази даних EES і зможуть перевіряти статус віз пасажирів. Додатково, вона спрямована на усунення можливих непорозумінь між пасажирами та перевізниками.

Кінець протермінування

Ще однією з переваг системи EES є можливість прибути на законних підставах (наприклад, безвізово або з туристичною візою) і залишитися після закінчення терміну дозволеного перебування (наприклад, після 90 днів у межах безвізового режиму чи терміну візи).

Що зміниться для українців

Ймовірно, українцям, які мають статус бенефіціарів тимчасового захисту, буде потрібно подати відбитки пальців та фотографії при в'їзді до країн ЄС. Відомо, що цю процедуру також доведеться пройти всім громадянам України, які подорожують до ЄС за безвізовим режимом.

Для українських перевізників особливо чутливими можуть стати можливі затримки на кордоні, оскільки рух вантажівок вже і так значно уповільнений.

Нагадаємо, на кордоні польські протестувальники частково відновили пропуск вантажівок на в’їзд до Польщі у пункті пропуску "Рава-Руська — Гребенне". Щодоби до цієї країни заїздить 15 вантажівок.

Також Кабінет міністрів наразі ухвалює постанову, яка дозволить відкрити новий контрольно-пропускний пункт на кордоні між Україною та Румунією. Йдеться про КПП "Біла Церква — Сігету Мармацієй". 

Європейський союз
кордон
подорож
Україна
автомобіль
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