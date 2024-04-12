Реформа образования 2027: закроют ли школы в селах

Сельская школа в Закарпатье. Фото: соцсети

Закрытие школ в селах — один из самых сложных вопросов новой реформы образования, которая стартует в Украине с 2027 года. Но этого не миновать, хотя закроют не все школы в сельской местности.

От чего это будет зависеть, эксклюзивно Новини.LIVE рассказал нардеп, член комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин.

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Закрытие школы в селе

"Зависит от моделирования. Безусловно, малокомплектные школы дают худший уровень образования и социализации. Это же факт. Это то же, что и больница, которая дважды в год принимает роды. О каком качестве родов там может идти речь. С образованием такая же ситуация. Что касается сельской местности, где меньше людей, понятно, что это наиболее болезненная точка реформы", — сказал Безгин.

Нардеп Виталий Безгин. Фото: Facebook

По его словам, не во всех сельских местностях исчезнут школы. В некоторых населенных пунктах они будут соединены в одну и нужно будет организовать только логистику.

"Мы понимаем, что даже с точки зрения экономики, не говоря уже об уровне образования, гораздо дешевле сделать дорогу и приобрести автобус, чем содержать здание, в котором учится 10 детей", — добавил Безгин.

Как мы писали ранее, Министерство образования и науки Украины заявило, что в государстве с 2027 года начнется реформирование профильного среднего образования. Главной целью такого решения является индивидуальность обучения в старшей школе и свобода выбора для учащихся.