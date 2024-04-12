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Нова реформа освіти — від чого залежить, чи закриють школу в селі

12 квітня 2024 05:56
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Реформа освіти 2027: чи закриють школи у селах
Сілька школа на Закарпатті. Фото: соцмережі
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Закриття шкіл у селах — одне з найскладніших питань нової реформи освіти, яка стартує в Україні з 2027 року. Але цього не оминути, хоча закриють не всі школи у сільській місцевості. 

Від чого це залежатиме, ексклюзивно Новини.LIVE розповів нардеп, член комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін. 

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Закриття школи у селі 

"Залежить від моделювання. Безумовно, малокомплектні школи дають гірший рівень освіти і соціалізації. Це ж факт. Це те саме, як і лікарня, яка двічі на рік приймає пологи. Про яку якість пологів там може йтися. З освітою така сама ситуація. Що стосується сільської місцевості, де менше людей, зрозуміло, що це найбільш болюча точка реформи", — сказав Безгін. 

Нардеп Безгін
Нардеп Віталій Безгін. Фото: Facebook

За його словами, не в усіх сільських місцевостях зникнуть школи. В деяких населених пунктах вони будуть поєднані в одну і треба буде організувати лише логістику. 

"Ми розуміємо, що навіть з точки зору економіки, не кажучи вже про рівень освіти, набагато дешевше зробити дорогу і придбати автобус, ніж утримувати будівлю, в якій вчиться 10 дітей", — додав Безгін.

Як ми писали раніше, Міністерство освіти і науки України заявило, що в державі з 2027 року розпочнеться реформування профільної середньої освіти. Головною метою такого рішення є індивідуальність навчання в старшій школі та свобода вибору для учнів.

Нагадаємо, що зміни в освітньому процесі торкнуться не лише учнів, а й вчителів. Їм доведеться вчитися новому, аби залишитися у професії. Для багатьох це буде неприємно і важко, впевнений освітній омбудсмен Сергій Горбачов.  

школи
діти
навчання
Міносвіти
реформа

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