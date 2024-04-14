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Норвежский арктический регион предлагает создать новый часовой пояс

14 апреля 2024 18:06
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Норвежский арктический регион предлагает создать новый часовой пояс
Северное сияние. Фото: pixabay.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Город в Норвегии выступил с инициативой продлить продолжительность суток до 26 часов. Пока точный механизм реализации этой идеи еще не определен.

Об этом сообщило издание Politico в среду, 10 апреля.

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Северный регион Норвегии, находящийся за Полярным кругом, обратился в Еврокомиссию с просьбой о создании собственного часового пояса с 26-часовым днем.

В своем письме Европейской комиссии регион просит ЕС предоставить рекомендации норвежскому правительству по внедрению 26-часового часового пояса вместо традиционного 24-часового.

Мэр города Вадсе Венке Педерсен объяснила, что эта инициатива направлена на продвижение местных традиций, увеличение времени, проведенного в семейном кругу, и привлечение новых жителей в регион.

Однако Педерсен признает, что детали функционирования 26-часовых суток еще не просчитаны.

"Часы будут переведены с 12 на 13... и мы должны увидеть, как это будет происходить. Я не думаю, что Европейская комиссия скажет "да", поэтому мы еще не продумали все детали", — поделилась она.

Мэр города Вадсе также выражает надежду, что увеличение дня будет побуждать людей переселяться в самый северный регион Норвегии, что в условиях войны России против Украины "важнее, чем когда-либо".

"Нам нравится наш образ жизни, и мы думаем, что это может быть очень интересно, особенно для семей с маленькими детьми", — добавила Венке Педерсен.

Хотя Норвегия не является членом Европейского Союза, она является частью Европейской экономической зоны. ЕС регулирует переход на летнее время, но Еврокомиссия заявила, что вопросы часовых поясов решаются на национальном уровне, поэтому ЕС маловероятно сможет вмешаться в запрос Вадсе.

Напомним, что украинцы ежегодно дважды переводят стрелки часов — на зимнее и летнее время.

Ранее мы писали, что Норвегия передаст Украине 22 истребителя F-16.

Европейский союз
Норвегия
Еврокомиссия
перевод часов
часы

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