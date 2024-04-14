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Норвезький арктичний регіон пропонує створити новий часовий пояс

14 квітня 2024 18:06
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Бригадир Софія
редактор
Норвезький арктичний регіон пропонує створити новий часовий пояс
Північне сяйво. Фото: pixabay.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Місто у Норвегії виступило з ініціативою подовжити тривалість доби до 26 годин. Наразі точний механізм реалізації цієї ідеї ще не визначено.

Про це повідомило видання Politico у середу, 10 квітня.

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Північний регіон Норвегії, який знаходиться за Полярним колом, звернувся до Єврокомісії з проханням про створення власного часового поясу з 26-годинним днем.

У своєму листі до Європейської комісії регіон просить ЄС надати рекомендації норвезькому уряду щодо впровадження 26-годинного часового поясу замість традиційного 24-годинного.

Мер міста Вадсе Венке Педерсен, пояснила, що ця ініціатива спрямована на просування місцевих традицій, збільшення часу, проведеного в сімейному колі, та залучення нових жителів до регіону.

Однак, Педерсен визнає, що деталі функціонування 26-годинної доби ще не прораховані.

"Годинник буде переведено з 12 на 13... і ми повинні побачити, як це буде відбуватися. Я не думаю, що Європейська комісія скаже "так", тому ми ще не продумали всі деталі", – поділилася вона.

Мер міста Вадсе також висловлює надію, що збільшення дня спонукатиме людей переселятися до найпівнічнішого регіону Норвегії, що в умовах війни Росії проти України є "важливіше, ніж будь-коли".

"Нам подобається наш спосіб життя, і ми думаємо, що це може бути дуже цікаво, особливо для сімей з маленькими дітьми", — додала Венке Педерсен.

Хоча Норвегія не є членом Європейського Союзу, вона є частиною Європейської економічної зони. ЄС регулює перехід на літній час, але Єврокомісія заявила Politico, що питання часових поясів вирішуються на національному рівні, тому ЄС малоймовірно зможе втрутитися у запит Вадсе.

Нагадаємо, що українці щороку двічі переводять стрілки годинника — на зимовий та літній час. 

Раніше ми писали, що Норвегія передасть Україні 22 винищувачі F-16.

Європейський союз
Норвегія
Єврокомісія
переведення годинника
годинник

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