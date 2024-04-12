Норвегія передасть Україні 22 винищувачі F-16, — ЗМІ
Влада Сполучених Штатів Америки дозволила Норвегії передати Україні винищувачі F-16. Йдеться про 22 бойові одиниці.
Про це повідомляє норвезьке видання Nettavisen.
Винищувачі від Норвегії
Зазначається, що окрім винищувачів F-16, Норвегія передасть двигуни, допоміжні матеріали, тренажери, а також запасні частини.
Водночас йдеться, що самі літаки можуть бути не обов'язково справними: частина з них буде придатна для польотів, інша — для розбору на запчастини.
Наразі точна дата передачі літаків Україні невідома. Однак, це навряд чи станеться до липневого саміту у Вашингтоні.
Нагадаємо, українські військові продовжують проходити навчання на винищувачах F-16 у Данії. У підготовці бійців ЗСУ допомагають також бельгійські союзники.
Тим часом у НАТО назвали основні проблеми підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.
До слова, днями стало відомо, що Греція може передати Україні 32 винищувачі F-16.
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