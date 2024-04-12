Норвегія передасть Україні 22 винищувачі F-16, — ЗМІ

Винищувач F-16. Фото: Reuters

Влада Сполучених Штатів Америки дозволила Норвегії передати Україні винищувачі F-16. Йдеться про 22 бойові одиниці.

Про це повідомляє норвезьке видання Nettavisen.

Читайте також:

Винищувачі від Норвегії

Зазначається, що окрім винищувачів F-16, Норвегія передасть двигуни, допоміжні матеріали, тренажери, а також запасні частини.

Водночас йдеться, що самі літаки можуть бути не обов'язково справними: частина з них буде придатна для польотів, інша — для розбору на запчастини.

Наразі точна дата передачі літаків Україні невідома. Однак, це навряд чи станеться до липневого саміту у Вашингтоні.

Нагадаємо, українські військові продовжують проходити навчання на винищувачах F-16 у Данії. У підготовці бійців ЗСУ допомагають також бельгійські союзники.

Тим часом у НАТО назвали основні проблеми підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

До слова, днями стало відомо, що Греція може передати Україні 32 винищувачі F-16.