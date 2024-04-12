Норвегия передаст Украине 22 истребителя F-16, — СМИ
Власти Соединенных Штатов Америки разрешили Норвегии передать Украине истребители F-16. Речь идет о 22 боевых единицах.
Об этом сообщает норвежское издание Nettavisen.
Истребители от Норвегии
Отмечается, что кроме истребителей F-16 Норвегия передаст двигатели, вспомогательные материалы, тренажеры, а также запасные части.
Вместе с тем сами самолеты могут быть не обязательно рабочие: часть из них будет пригодна для полетов, другая — для разбора на запчасти.
В настоящее время точная дата передачи самолетов Украине неизвестна. Однако это вряд ли произойдет до июльского саммита в Вашингтоне.
Напомним, украинские военные продолжают проходить обучение на истребителях F-16 в Дании. В подготовке бойцов ВСУ помогают также бельгийские союзники.
Между тем, в НАТО назвали основные проблемы подготовки украинских пилотов на истребителях F-16.
К слову, на днях стало известно, что Греция может передать Украине 32 истребителя F-16.
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