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Норвегия передаст Украине 22 истребителя F-16, — СМИ

12 апреля 2024 20:00
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Норвегия передаст Украине 22 истребителя F-16, — СМИ
Истребитель F-16. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Власти Соединенных Штатов Америки разрешили Норвегии передать Украине истребители F-16. Речь идет о 22 боевых единицах.

Об этом сообщает норвежское издание Nettavisen.

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Отмечается, что кроме истребителей F-16 Норвегия передаст двигатели, вспомогательные материалы, тренажеры, а также запасные части.

Вместе с тем сами самолеты могут быть не обязательно рабочие: часть из них будет пригодна для полетов, другая — для разбора на запчасти.

В настоящее время точная дата передачи самолетов Украине неизвестна. Однако это вряд ли произойдет до июльского саммита в Вашингтоне.

Напомним, украинские военные продолжают проходить обучение на истребителях F-16 в Дании. В подготовке бойцов ВСУ помогают также бельгийские союзники.

Между тем, в НАТО назвали основные проблемы подготовки украинских пилотов на истребителях F-16.

К слову, на днях стало известно, что Греция может передать Украине 32 истребителя F-16.

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