НМТ 2024 — як учаснику отримати витяг з результатами

Абитуриенты. Фото: УНИАН

Основная сессия Национального мультипредметного теста началась 14 июня и продлится до 25 июня. Участники смогут получить результаты не позднее 2 июля.

Об этом сообщает Львовский региональный центр оценивания качества образования.

Читайте также:

НМТ в Украине

Участники НМТ сдают экзамен по четырем предметам. Он нужен при поступлении в высшее учебное заведение.

Украинский центр оценивания качества образования заявляет, что результаты основной сессии будут обнародованы не позднее 2 июля. Увидеть результаты можно будет в личном кабинете.

Результаты основных сессий НМТ будут отображаться по шкале 100-200 очков в личном кабинете участника. Для того чтобы их увидеть, нужно:

открыть персональный кабинет участника НМТ;

авторизироваться с теми данными, с которыми регистрировались или войти через приложение "Дія";

открыть вкладку "Результаты".

Там также будет возможность получить Информационную карточку участника НМТ, которая необходима для поступления в высшие образования Украины.

"Если же участнику основной сессии НМТ 2024 года нужно подать в иностранное учебное заведение оригинал документа, то только после официального объявления результатов со 2 июля он может заказать выписку из сведений результатов НМТ", — говорится в сообщении.

Для получения выписки участник НМТ должен обратиться в Украинский центр оценивания качества образования. Письмо с запросом следует отправить по адресу: ул. Владимира Винниченко, 5, г. Киев, 04053 или на электронный адрес [email protected].

К заявлению необходимо добавить копию документа, на основании которого участник зарегистрирован для участия. На ней нужно лично написать: "Согласно оригиналу", дату и подпись. Нотариальное удостоверение копии не обязательно.

Напомним, в Украине назвали самый популярный предмет среди абитуриентов, которые сдавали Национальный мультипредметный тест в этом году. Так, подавляющее большинство выпускников избрало иностранный язык.

Ранее в Министерстве образования и науки Украины рассказали, какие изменения ждут абитуриентов в текущем году.