НМТ 2024 — як учаснику отримати витяг з результатами

НМТ 2024 — инструкция для участников по получению выписки с результатами
Основная сессия Национального мультипредметного теста началась 14 июня и продлится до 25 июня. Участники смогут получить результаты не позднее 2 июля.
Об этом сообщает Львовский региональный центр оценивания качества образования.
НМТ в Украине
Участники НМТ сдают экзамен по четырем предметам. Он нужен при поступлении в высшее учебное заведение.
Украинский центр оценивания качества образования заявляет, что результаты основной сессии будут обнародованы не позднее 2 июля. Увидеть результаты можно будет в личном кабинете.
Результаты основных сессий НМТ будут отображаться по шкале 100-200 очков в личном кабинете участника. Для того чтобы их увидеть, нужно:
- открыть персональный кабинет участника НМТ;
- авторизироваться с теми данными, с которыми регистрировались или войти через приложение "Дія";
- открыть вкладку "Результаты".
Там также будет возможность получить Информационную карточку участника НМТ, которая необходима для поступления в высшие образования Украины.
"Если же участнику основной сессии НМТ 2024 года нужно подать в иностранное учебное заведение оригинал документа, то только после официального объявления результатов со 2 июля он может заказать выписку из сведений результатов НМТ", — говорится в сообщении.
Для получения выписки участник НМТ должен обратиться в Украинский центр оценивания качества образования. Письмо с запросом следует отправить по адресу: ул. Владимира Винниченко, 5, г. Киев, 04053 или на электронный адрес [email protected].
К заявлению необходимо добавить копию документа, на основании которого участник зарегистрирован для участия. На ней нужно лично написать: "Согласно оригиналу", дату и подпись. Нотариальное удостоверение копии не обязательно.
Напомним, в Украине назвали самый популярный предмет среди абитуриентов, которые сдавали Национальный мультипредметный тест в этом году. Так, подавляющее большинство выпускников избрало иностранный язык.
Ранее в Министерстве образования и науки Украины рассказали, какие изменения ждут абитуриентов в текущем году.
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