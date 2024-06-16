НМТ 2024 — як учаснику отримати витяг з результатами

Абітурієнти. Фото: УНІАН

Основна сесія Національного мультипредметного тесту почалася 14 червня та триватиме до 25 червня. Учасники зможуть отримати результати не пізніше 2 липня.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти.

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Учасники НМТ складають іспит з чотирьох предметів. Він потрібен при вступі до вищого навчального закладу.

Український центр оцінювання якості освіти заявляє, що результати основної сесії оприлюднять не пізніше 2 липня. Побачити результати можна буде в особистому кабінеті.

Результати основних сесій НМТ будуть відображатися за шкалою 100−200 балів у особистому кабінеті учасника. Для того, аби їх побачити, потрібно:

відкрити персональний кабінет учасника НМТ;

авторизуватися з тими даними, з якими реєструвалися або увійти через застосунок "Дія";

відкрити вкладку "Результати".

Там також буде можливість отримати Інформаційну картку учасника НМТ, яка потрібна для вступу до закладів вищої освіти України.

"Якщо ж учаснику основної сесії НМТ 2024 року потрібно подати до закордонного закладу освіти оригінал документа, то лише після офіційного оголошення результатів з 2 липня він може замовити витяг з відомостей результатів НМТ", — йдеться у повідомленні.

Для отримання витягу учасник НМТ повинен звернутися до Українського центру оцінювання якості освіти. Лист з запитом слід надіслати на адресу: вул. Володимира Винниченка, 5, м. Київ, 04053 або на електронну адресу [email protected].

До заяви необхідно додати копію документа, на підставі якого учасника зареєстровано для участі. На ній потрібно особисто написати: "Згідно з оригіналом", дату та підпис. Нотаріальне засвідчення копії не є обов'язковим.

Нагадаємо, в Україні назвали найпопулярніший предмет серед абітурієнтів, які складали цьогорічний Національний мультипредметний тест. Так, переважна більшість випускників обрала іноземну мову.

Раніше в Міністерстві освіти й науки України розповіли, які зміни чекають абітурієнтів у поточному році.