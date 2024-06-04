Як скласти НМТ тест в Україні та за кордоном - дати, правила тестування та бали

Екзамени для випускників. Фото:Getty Images

Цьогорічні випускники вже почали складати Національний мультимедійний тест, який буде необхідний їм для вступу. НМТ доступний по всій території України, крім тимчасово окупованих територій і регіонів, де ведуться активні бойові дії, наприклад Херсона. І цьогоріч діти мають в переліку обов'язкових предметів більше, ніж минулого року.

Всі деталі про складання МНТ в Україні та за кордоном Новини.LIVE дізналося в директорки Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко.

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"Минулого року учасники проходили тестування з трьох предметів впродовж 3 годин. Цього року складають чотири предмети за чотири години. Між двома першими і двома другими предметами буде перерва. Діти зможуть відпочити, попити чаю, поїсти, скористатися вбиральнею та підготуватися до наступних предметів", — заявила Вакуленко.

Обов'язкові предмети: українська мова, математика та історія. Четвертий предмет на вибір.

"Щодо прохідних балів, то минулого року порогові бали визначалися на рівні 10% від максимальної кількості, цього року — на 15%. Таке рішення ухвалюється Міністерством освіти", — додала Вакуленко.

Правила НМТ. Фото: УЦОЯО

НМТ в Україні та за кордоном

Тестування вже розпочалося з травня по всій території України, крім тимчасово окупованих територій та регіонів де ведуться активні бойові дії.

"Також НМТ відбудеться в 32 країнах світу — це вся Європа, США, Канада, Азербайджан. Вся інформація про проходження на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Правила і для України, і для закордону є аналогічними. Одне лише, що за кордоном іспити відбудуться за місцевим часом", — додала Вакуленко.

Із собою на тест кожен учасник має взяти документи — паспорт та сертифікат. Їх можна пред’являти в електронному форматі.

Причина неявки на НМТ

Якщо учасник не з'явився на тест, він може скласти його наступного року. Це якщо причина неявки неповажна, наприклад запізнення. Якщо ж ви можете довести свою поважну причину, комісія розгляне можливість, щоб ви склали тест цього року.

"Поважна причина — це захворювання, смерть когось із близьких родичів чи інша ситуація, яка не залежала від волі самого учасника, яку можна документально підтвердити. Є ймовірність, що учасника допустять в додатковій сесії", — додала Вакуленко.

Якщо ви пропустили дату свого складання НМТ, вам треба протягом трьох днів подати заяву і додати до неї всі документи, які підтверджують вашу відсутність.

Як ми писали раніше, у 2024 році в Україні очікуються значні зміни в освітній системі, особливо для тих, хто збирається вступати до університетів. Кабмін затвердив нові правила для проведення Національного мультипредметного тесту (НМТ) та Державної підсумкової атестації (ДПА).