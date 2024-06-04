Как сдать НМТ тест в Украине и за рубежом - даты, правила тестирования и баллы

Экзамены для выпускников. Фото: Getty Images

Выпускники этого года уже начали сдавать Национальный мультимедийный тест, который будет необходим им для поступления. НМТ доступен по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий и регионов, где ведутся активные боевые действия, например Херсона. И в этом году дети имеют в перечне обязательных предметов больше, чем в прошлом.

Все детали о составлении МНТ в Украине и за рубежом Новини.LIVE узнало у директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко.

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"В прошлом году участники проходили тестирование по трем предметам в течение 3 часов. В этом году сдают четыре предмета за четыре часа. Между двумя первыми и двумя вторыми предметами будет перерыв. Дети смогут отдохнуть, выпить чаю, поесть, воспользоваться туалетом и подготовиться к следующим предметам", – заявила Вакуленко.

Обязательные предметы: украинский язык, математика и история. Четвертый предмет на выбор.

"Что касается проходных баллов, то в прошлом году пороговые баллы определялись на уровне 10% от максимального количества, в этом году — на 15%. Такое решение принимается Министерством образования", — добавила Вакуленко.

Правила НМТ. Фото: УЦОКО

НМТ в Украине и за рубежом

Тестирование уже началось с мая по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий и регионов, где ведутся активные боевые действия.

"Также НМТ состоится в 32 странах мира — это вся Европа, США, Канада, Азербайджан. Вся информация о прохождении на сайте Украинского центра оценивания качества образования. Правила и для Украины, и за границей аналогичны. Одно только, что за рубежом экзамены будут проводиться по местному времени", — добавила Вакуленко.

С собой на тест каждый участник должен взять документы — паспорт и сертификат. Их можно предъявлять в электронном формате.

Причина неявки на НМТ

Если участник не явился на тест, он может сдать его в следующем году. Это если причина неявки неуважительная, например опоздание. Если вы можете доказать свою уважительную причину, комиссия рассмотрит возможность, чтобы вы сдали тест в этом году.

"Уважительная причина — это заболевание, смерть кого-то из близких родственников или другая ситуация, которая не зависела от воли самого участника, которую можно документально подтвердить. Есть вероятность, что участника допустят в дополнительной сессии", — добавила Вакуленко.

Если вы пропустили дату своей сдачи НМТ, вам нужно в течение трех дней подать заявление и приложить к нему все документы, подтверждающие ваше отсутствие.

Как мы писали ранее, в 2024 году в Украине ожидаются значительные изменения в образовательной системе, особенно для тех, кто собирается поступать в университеты. Кабмин утвердил новые правила проведения Национального мультипредметного теста (НМТ) и Государственной итоговой аттестации (ГИА).