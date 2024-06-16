НМТ-2024 — який предмет найчастіше складали абітурієнти

Складання НМТ з англійської мови у Харкові. Фото: УНІАН

В Україні назвали найпопулярніший предмет серед абітурієнтів, які складали цьогорічний Національний мультипредметний тест. Так, переважна більшість випускників обрала іноземну мову.

Про це повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в етері телемарафону у неділю, 16 червня.

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За її словами, найвищі показники отримала англійська мова.

"Англійська мова — абсолютний лідер. Після неї доволі високі показники мають географія, біологія та українська література", — сказала Вакуленко.

Також вона додала, що серед абітурієнтів дуже мало обрало для іспитів фізику та хімію. Проте інші іноземні мови мають високі показники.

"Так само не дуже популярними є інші іноземні мови окрім англійської — німецька, французька, іспанська", – зазначила вона.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві освіти й науки України розповіли, які зміни чекають абітурієнтів у поточному році.

А також ми повідомляли про те, як і де скласти Національний мультимедійний тест в Україні та за кордоном.