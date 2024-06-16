НМТ-2024 — какой предмет чаще всего сдавали абитуриенты

Составление НМТ по английскому языку в Харькове. Фото: УНИАН

В Украине назвали самый популярный предмет среди абитуриентов, которые сдавали Национальный мультипредметный тест в этом году. Так, подавляющее большинство выпускников избрало иностранный язык.

Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в эфире телемарафона в воскресенье, 16 июня.

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По ее словам, самые высокие показатели получил английский язык.

"Английский язык — абсолютный лидер. После него достаточно высокие показатели имеют география, биология и украинская литература", — сказала Вакуленко.

Также она добавила, что среди абитуриентов очень мало избрало для экзаменов физику и химию. Однако другие иностранные языки имеют высокие показатели.

"Так же не очень популярны другие иностранные языки кроме английского — немецкий, французский, испанский", – отметила она.

Напомним, ранее в Министерстве образования и науки Украины рассказали, какие изменения ждут абитуриентов в текущем году.

А также мы сообщали о том, как и где сдать Национальный мультимедийный тест в Украине и за границей.