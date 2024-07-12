Стало известно почему немецкого депутата не пустили в Украину

Немецкого депутата не пустили в Украину — в чем он провинился
Депутата Бундестага от Левой партии Серена Пеллманна задержали во Львове на железнодорожном вокзале и депортировали в Польшу без объяснения причин. В интервью немецким журналистам он предположил, что у украинских пограничников есть список лиц, которых не нужно пускать в Украину из-за политической позиции.
Об этом 9 июля, в среду пишет издание SPIEGEL.
Из-за чего депутата могли депортировать из Украины
Точной информации у Серена Пеллманна на этот счет нет, но он подозревает, что это произошло из-за его политических призывов прекратить поставки Украине немецкого оружия.
"Я всегда выступал против поставки оружия. Это мое право как члена Бундестага", — заявил он журналистам немецкого издания.
Хотя Пеллманн утверждает, что был в России всего один раз в 2018 году, но в последние годы депутат привлекал внимание из-за подозрений в связях с Россией. К примеру, в 2021 году он появился вместе с тогдашним генеральным консулом России Андреем Дроновым на мероприятии Левой партии в Лейпциге.
Согласно расследованию SPIEGEL даже после начала агрессивной войны против Украины Пеллманн в апреле 2022 года продолжал распространять российскую пропаганду о том, что Германия с 2014 года "активно выступает на стороне сил эскалации на Западе", а руководство в Киеве является "правым националистическим".
Ранее сообщалось, что Германия собирается помочь Украине восстановить и укрепить электросети, подвергшиеся атакам российских оккупантов.
Ранее мы говорили, что немецкая оборонная компания Rheinmetall передаст Украине еще 20 боевых бронированных машин пехоты Marder.
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