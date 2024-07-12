Стало известно почему немецкого депутата не пустили в Украину

Немецкий депутат Серен Пеллманн. Фото: X Sören Pellmann

Депутата Бундестага от Левой партии Серена Пеллманна задержали во Львове на железнодорожном вокзале и депортировали в Польшу без объяснения причин. В интервью немецким журналистам он предположил, что у украинских пограничников есть список лиц, которых не нужно пускать в Украину из-за политической позиции.

Об этом 9 июля, в среду пишет издание SPIEGEL.

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Точной информации у Серена Пеллманна на этот счет нет, но он подозревает, что это произошло из-за его политических призывов прекратить поставки Украине немецкого оружия.

"Я всегда выступал против поставки оружия. Это мое право как члена Бундестага", — заявил он журналистам немецкого издания.

Хотя Пеллманн утверждает, что был в России всего один раз в 2018 году, но в последние годы депутат привлекал внимание из-за подозрений в связях с Россией. К примеру, в 2021 году он появился вместе с тогдашним генеральным консулом России Андреем Дроновым на мероприятии Левой партии в Лейпциге.

Согласно расследованию SPIEGEL даже после начала агрессивной войны против Украины Пеллманн в апреле 2022 года продолжал распространять российскую пропаганду о том, что Германия с 2014 года "активно выступает на стороне сил эскалации на Западе", а руководство в Киеве является "правым националистическим".

Ранее сообщалось, что Германия собирается помочь Украине восстановить и укрепить электросети, подвергшиеся атакам российских оккупантов.

Ранее мы говорили, что немецкая оборонная компания Rheinmetall передаст Украине еще 20 боевых бронированных машин пехоты Marder.