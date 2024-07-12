Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Немецкого депутата не пустили в Украину — в чем он провинился arrow

Немецкого депутата не пустили в Украину — в чем он провинился

12 июля 2024 01:11
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Стало известно почему немецкого депутата не пустили в Украину
Немецкий депутат Серен Пеллманн. Фото: X Sören Pellmann
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Депутата Бундестага от Левой партии Серена Пеллманна задержали во Львове на железнодорожном вокзале и депортировали в Польшу без объяснения причин. В интервью немецким журналистам он предположил, что у украинских пограничников есть список лиц, которых не нужно пускать в Украину из-за политической позиции.

Об этом 9 июля, в среду пишет издание SPIEGEL.

Читайте также:

Из-за чего депутата могли депортировать из Украины

Точной информации у Серена Пеллманна на этот счет нет, но он подозревает, что это произошло из-за его политических призывов прекратить поставки Украине немецкого оружия.

"Я всегда выступал против поставки оружия. Это мое право как члена Бундестага", — заявил он журналистам немецкого издания.

Хотя Пеллманн утверждает, что был в России всего один раз в 2018 году, но в последние годы депутат привлекал внимание из-за подозрений в связях с Россией. К примеру, в 2021 году он появился вместе с тогдашним генеральным консулом России Андреем Дроновым на мероприятии Левой партии в Лейпциге.

Согласно расследованию SPIEGEL даже после начала агрессивной войны против Украины Пеллманн в апреле 2022 года продолжал распространять российскую пропаганду о том, что Германия с 2014 года "активно выступает на стороне сил эскалации на Западе", а руководство в Киеве является "правым националистическим".

Ранее сообщалось, что Германия собирается помочь Украине восстановить и укрепить электросети, подвергшиеся атакам российских оккупантов.

Ранее мы говорили, что немецкая оборонная компания Rheinmetall передаст Украине еще 20 боевых бронированных машин пехоты Marder.

Германия оружие Львов пограничники депортация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля