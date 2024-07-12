Стало відомо чому німецького депутата не пустили в Україну

Німецький депутат Сьорен Пеллманн. Фото: X Sören Pellmann

Депутата Бундестагу від Лівої партії Сьорена Пеллманна затримали у Львові на залізничному вокзалі та депортували до Польщі без пояснення причин. В інтерв'ю німецьким журналістам він припустив, що українські прикордонники мають список осіб, яких не треба пускати в Україну через політичну позицію.

Про це 9 липня, у середу пише видання Spiegel.

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Точної інформації у Сьорена Пеллманна на цей рахунок немає, але він підозрює, що це сталось через його політичні заклики припинити постачання Україні німецької зброї.

"Я завжди виступав проти постачання зброї. Це моє право як члена Бундестагу", — заявив він журналістам німецького видання.

Хоча Пеллманн стверджує, що був у Росії всього один раз у 2018 році, але останніми роками депутат привертав до себе увагу через підозри у зв'язках з Росією. Наприклад, у 2021 році він з'явився разом з тодішнім генеральним консулом Росії Андрієм Дроновим на заході Лівої партії в Лейпцигу.

Згідно з розслідуванням SPIEGEL, навіть після початку агресивної війни проти України Пеллманн у квітні 2022 року продовжував поширювати російську пропаганду про те, що Німеччина з 2014 року "активно виступає на боці сил ескалації на Заході", а керівництво в Києві є "правим націоналістичним".

Раніше повідомлялось, що Німеччина збирається допомогти Україні відновити та укріпити електромережі, що зазнали атак російських окупантів.

Раніше ми розповідали, що німецька оборонна компанія Rheinmetall передасть Україні ще 20 бойових броньованих машин піхоти Marder.