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Немецкий миллиардер, считавшийся мертвым, живет с любовницей в Москве — СМИ

17 апреля 2024 23:13
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Немецкий миллиардер, считавшийся мертвым, живет с любовницей в Москве — СМИ
Немецкий миллиардер Карл-Эриван Хауб. Фото: Tengelmann
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Немецкий миллиардер Карл-Эриван Хауб, известный в сфере розничной торговли, исчез в 2018 году во время подготовки к лыжному альпинизму. Однако стало известно, что он может скрываться в Москве с российской любовницей.

Об этом пишет издание Daily Mail в среду, 17 апреля.

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Карл-Эриван Хауб был последний раз замечен, когда самостоятельно поднимался на гору на лифте. После длительных поисков, не давших результатов, Хауб был объявлен мертвым.

Однако по сообщению RTL, сейчас он может жить в Москве с Вероникой Ермиловой, которая значительно моложе его. Отмечается, что она подозревается в связях с ФСБ.

Теперь Кристиан Хауб, взявший на себя руководство компанией после исчезновения брата, стал объектом расследования прокуратуры Кельна по подозрению в предоставлении ложных показаний.

Согласно расследованию, известный магнат розничной торговли, которому недавно исполнилось 64 года, звонил Ермиловой 13 раз в течение трех дней перед исчезновением в 2018 году. Эти звонки, один из которых длился больше часа, вызвали подозрения о возможном инсценировании его смерти.

Расследование обнаружило, что 44-летняя Вероника Ермилова руководила агентством в Санкт-Петербурге, организовавшим активный отдых. Исследование показало, что жизнь магната была тесно связана с этой женщиной.

Журналистка предположила, что исчезновение Кристиана Хауба могло быть связано с теневыми соглашениями в России, поскольку он обстоял с сомнительными лицами в российской экономике.

Кроме того, магнат также контактировал с российским банкиром Андреем Суздальцевым и другими сомнительными бизнес-партнерами.

Журналист RTL высказал предположение в интервью Die Welt, что Хауб мог работать в Россию, влияя на политику и экономику Германии. Он также отметил, что исчезновение Хауба могло произойти в период, когда бизнес Тенгельмана испытывал сложности и расширялся в Россию через сеть Obi DIY.

Журналист также выразил уверенность, что исчезновение Хауба не было несчастным случаем во время катания на лыжах, а было инсценированным бегством. Метод, которым Хауб мог совершить свой предполагаемый побег, остается неизвестным. Есть предположение, что он мог пересечь Альпы на лыжах и оказаться в Италии.

Напомним, что оккупированном Донецке ищут пропавшего американского блоггера и поклонника ДНР.

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