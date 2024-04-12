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В окупованому Донецьку шукають зниклого американського блогера та прихильника ДНР

12 квітня 2024 17:39
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В окупованому Донецьку шукають зниклого американського блогера та прихильника ДНР
Американський блогер Рассел Боннер Бентлі. Фото: скриншот з відео на Youtube Рассела Бентлі
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В окупованому Донецьку розпочали пошуки 63-річного американця Рассела Боннера Бентлі, відомого як "Техас". Він працює на кремлівську медіагрупу "Росія сьогодні" і зник 8 квітня.

Про це повідомило видання Sky News у п'ятницю, 12 квітня.

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Подробиці зникнення російського пропагандиста

Востаннє його бачили, коли він фільмував наслідки обстрілів у Петровському районі Донецька, який контролюється Росією, після чого він перестав виходити на зв’язок.

Російські ЗМІ часто згадують Рассела Бентлі як "американського воєнного кореспондента". Він брав участь у російській агресії проти України з 2014 року і отримав російське громадянство.

Після переходу на роботу в сферу пропаганди, Бентлі переїхав до Донецька, де він одружився з місцевою жителькою, яка повідомила про його зникнення.

Нагадаємо, що на Луганщині загинув пресофіцер Міноборони РФ, який супроводжував пропагандистів.

Раніше ми писали, що у лютому цього року під час обстрілу Лисичанська загинули деякі чиновники РФ і так званої ЛНР, а також колаборант. 

росія
ДНР
окупанти
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