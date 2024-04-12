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В оккупированном Донецке ищут пропавшего американского блогера и поклонника ДНР

12 апреля 2024 17:39
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В оккупированном Донецке ищут пропавшего американского блогера и поклонника ДНР
Американский блогер Рассел Боннэр Бентли. Фото: скриншот с видео на Youtube Рассела Бентли
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В оккупированном Донецке приступили к поискам 63-летнего американца Рассела Боннера Бентли, известного как "Техас". Он работает на кремлевскую медиагруппу "Россия сегодня" и пропал 8 апреля.

Об этом сообщило издание Sky News в пятницу, 12 апреля.

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Подробности исчезновения российского пропагандиста

В последний раз его видели, когда он снимал последствия обстрелов в Петровском районе Донецка, контролируемого Россией, после чего он перестал выходить на связь.

Российские СМИ часто упоминают Рассела Бентли как "американского военного корреспондента". Он участвовал в российской агрессии против Украины с 2014 года и получил российское гражданство.

После перехода на работу в сферу пропаганды Бентли переехал в Донецк, где женился на местной жительнице, которая сообщила о его исчезновении.

Напомним, что в Луганской области погиб пресс-офицер Минобороны РФ, сопровождавший пропагандистов.

Ранее мы писали, что в феврале этого года при обстреле Лисичанска погибли некоторые чиновники РФ и так называемой ЛНР, а также коллаборант.

россия
ДНР
оккупанты
пропаганда
оккупация

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