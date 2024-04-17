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Німецький мільярдер, який вважався мертвим, живе з коханкою у Москві, — ЗМІ

17 квітня 2024 23:13
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Німецький мільярдер, який вважався мертвим, живе з коханкою у Москві, — ЗМІ
Німецький мільярдер Карл-Еріван Хауб. Фото: Tengelmann
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Німецький мільярдер Карл-Еріван Хауб, відомий у сфері роздрібної торгівлі, зник у 2018 році під час підготовки до лижного альпінізму. Проте, стало відомо, що він може переховуватися в Москві з російською коханкою.

Про це пише видання Daily Mail у середу, 17 квітня.

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Карл-Еріван Хауб був останній раз помічений, коли самотужки піднімався на гору на ліфті. Після тривалих пошуків, які не дали результатів, Хауб був оголошений мертвим.

Однак, за повідомленням RTL, наразі він може жити у Москві з Веронікою Єрміловою, яка значно молодша за нього. Зазначається, що її підозрюють у зв’язках з ФСБ.

Тепер Крістіан Хауб, який взяв на себе керівництво компанією після зникнення брата, став об’єктом розслідування прокуратури Кельна за підозрою у наданні неправдивих свідчень.

Згідно з розслідуванням, відомий магнат роздрібної торгівлі, якому нещодавно виповнилося 64 роки, телефонував Єрмілової 13 разів протягом трьох днів перед своїм зникненням у 2018 році. Ці дзвінки, один з яких тривав більше години, викликали підозри про можливе інсценування його смерті.

Розслідування виявило, що 44-річна Вероніка Єрмілова керувала агентством у Санкт-Петербурзі, яке організовувало активний відпочинок. Дослідження показало, що життя магната було тісно пов’язане з цією жінкою.

Журналістка припустила, що зникнення Крістіана Хауба могло бути пов’язане з тіньовими угодами в Росії, оскільки він мав справи з сумнівними особами в російській економіці.

Крім того, магнат також контактував з російським банкіром Андрію Суздальцеву та іншими сумнівними бізнес-партнерами.

Журналіст RTL висловив припущення в інтерв’ю Die Welt, що Хауб міг працювати на Росію, впливаючи на політику та економіку Німеччини. Він також зазначив, що зникнення Хауба могло статися в період, коли бізнес Тенгельмана переживав складнощі і розширювався в Росію через мережу Obi DIY.

Журналіст також висловив упевненість, що зникнення Хауба не було нещасним випадком під час катання на лижах, а було інсценованою втечею. Метод, яким Хауб міг здійснити свою передбачувану втечу, залишається невідомим. Існують припущення, що він міг перетнути Альпи на лижах і опинитися в Італії.

Нагадаємо, що окупованому Донецьку шукають зниклого американського блогера та прихильника ДНР.

Раніше ми писали, що американський криптомільярдер надовго потрапив до в'язниці.

Німеччина
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