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Германия готова предоставить Украине оборудование из собственных закрытых энергетических объектов

21 апреля 2024 18:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Германия готова предоставить Украине оборудование из собственных закрытых энергетических объектов
Украинский энергетик возле поврежденного объекта. Фото иллюстративное: The Hill
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Министр экономики и защиты климата Германии Роберт Габек готов поделиться с Украиной необходимым оборудованием из закрытых энергетических объектов Германии. Украинская сторона подчеркнула, что намерена активно обращаться к помощи доноров.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона в воскресенье, 21 апреля.

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"Роберт Габек предложил возможность посмотреть на немецкие закрытые объекты, которые тоже можно использовать", — сообщил Галущенко.

Кроме того, министр пояснил, что Украина намерена использовать оборудование доноров, поскольку Украина не хватает времени для того, чтобы заказывать новые детали для уничтоженных российскими захватчиками объектов энергогенерации.

Ранее мы сообщали, что в Киев с неанонсированным визитом прибыл вице-канцлер и министр экономики и защиты климата Германии Роберт Габек. В центре внимания его поездки были последние обстрелы РФ энергетической инфраструктуры Украины, помощь в нашей стране и укрепление экономики между государствами.

В настоящее время не предполагается введение графиков отключений электроэнергии для домохозяйств по всей стране. Однако это не касается Харькова, где почти все ключевые элементы энергетической системы получили повреждения.

Герман Галущенко
Германия
война
Украина
обстрелы
помощь
энергетика
Россия

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