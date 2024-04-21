Германия готова предоставить Украине оборудование из собственных закрытых энергетических объектов

Украинский энергетик возле поврежденного объекта. Фото иллюстративное: The Hill

Министр экономики и защиты климата Германии Роберт Габек готов поделиться с Украиной необходимым оборудованием из закрытых энергетических объектов Германии. Украинская сторона подчеркнула, что намерена активно обращаться к помощи доноров.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона в воскресенье, 21 апреля.

Читайте также:

Германия готова предоставить оборудование для энергосистемы

"Роберт Габек предложил возможность посмотреть на немецкие закрытые объекты, которые тоже можно использовать", — сообщил Галущенко.

Кроме того, министр пояснил, что Украина намерена использовать оборудование доноров, поскольку Украина не хватает времени для того, чтобы заказывать новые детали для уничтоженных российскими захватчиками объектов энергогенерации.

Ранее мы сообщали, что в Киев с неанонсированным визитом прибыл вице-канцлер и министр экономики и защиты климата Германии Роберт Габек. В центре внимания его поездки были последние обстрелы РФ энергетической инфраструктуры Украины, помощь в нашей стране и укрепление экономики между государствами.

В настоящее время не предполагается введение графиков отключений электроэнергии для домохозяйств по всей стране. Однако это не касается Харькова, где почти все ключевые элементы энергетической системы получили повреждения.