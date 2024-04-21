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Німеччина готова надати Україні устаткування із власних закритих енергетичних обʼєктів

21 квітня 2024 18:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Німеччина готова надати Україні устаткування із власних закритих енергетичних обʼєктів
Український енергетик біля пошкодженого об'єкту. Фото ілюстративне: The Hill
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек готовий поділитись з Україною необхідним устаткування із закритих енергетичних обʼєктів Німеччини. Українська сторона наголосила, що має намір активно звертатися до допомоги донорів.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону у неділю, 21 квітня.

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"Роберт Габек запропонував можливість подивитись на німецькі закриті обʼєкти, які теж можна використовувати", — повідомив Галущенко.

Окрім того, міністр пояснив, що Україна має намір використовувати устаткування донорів, оскільки Україна не має вдосталь часу для того, щоб замовляти нові деталі для знищених російськими загарбниками обʼєктів енергогенерації.

Раніше ми повідомляли, що до Києва з неанонсованим візитом прибув віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек. У центрі уваги його поїздки були останні обстріли РФ енергетичної інфраструктури України, допомога нашій країні та зміцнення економіки між державами. 

На даний час не передбачається введення графіків відключень електроенергії для домогосподарств по всій країні. Однак це не стосується Харкова, де майже всі ключові елементи енергетичної системи зазнали ушкоджень.

Герман Галущенко
Німеччина
війна
Україна
обстріли
допомога
енергетика
Росія

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