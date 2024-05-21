Незаконное начисление боевых доплат — ГБР подозревает четырех правоохранителей в Донецкой области

Сотрудники ГБР объявили подозрение должностному лицу правоохранительных органов. Фото: Государственное бюро расследований

В Донецкой области правоохранителей разоблачили в хитрой схеме, связанной с незаконным начислением боевых доплат подчиненным. Четверо должностных лиц безосновательно насчитали более 2,6 млн гривен боевых доплат подчиненным.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований во вторник, 21 мая.

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Согласно сообщению ГБР, руководитель одного из межрайонных отделов органа организовал преступную схему незаконного начисления и выплаты боевых доплат работникам. Это должностное лицо включило в схему двух руководителей районных отделений и главного бухгалтера межрайонного отдела.

В течение нескольких месяцев сотрудники правоохранительного органа подавали ложные данные об участии в боевых действиях и мероприятиях по отражению вооруженной агрессии. Это позволило 24 стражам порядка получить незаконные боевые доплаты, общая сумма которых превышает 2,6 миллиона гривен.

Подозреваемым объявлено о подозрении в растрате чужого имущества и служебном подлоге в условиях военного положения. Сейчас рассматривается вопрос об избрании мер, таких как содержание под стражей и наложение ареста на имущество.

Ранее ГБР разоблачило масштабную схему с махинациями в угольной сфере на 2 млрд гривен.

Также мы рассказывали, что следственные бюро расследований завершили досудебное следствие по делу эксдепутата Жмеринского горсовета от партии "ОПЗЖ", запрещенной в Украине, обвиняемого в заказе убийства своего коллеги. По результатам расследования в суд был направлен обвинительный акт.