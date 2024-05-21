Незаконне нарахування бойових доплат — ДБР підозрює чотирьох правоохоронців на Донеччині

Працівники ДБР оголосили підозру посадовцю правоохоронних органів. Фото: Державне бюро розслідувань

На Донеччині правоохоронців викрили у хитрій схемі, пов'язаній з незаконним нарахуванням бойових доплат підлеглим. Четверо посадовців безпідставно нарахували понад 2,6 млн гривень бойових доплат підлеглим.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у вівторок, 21 травня.

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Матеріали справи

Згідно з повідомленням ДБР, керівник одного з міжрайонних відділів органу організував злочинну схему незаконного нарахування та виплати бойових доплат працівникам. Цей посадовець включив до схеми двох очільників районних відділень та головного бухгалтера міжрайонного відділу.

Протягом декількох місяців працівники правоохоронного органу подавали неправдиві дані про участь у бойових діях та заходах з відсічі збройної агресії. Це дозволило 24 правоохоронцям отримати незаконні бойові доплати, загальна сума яких перевищує 2,6 мільйони гривень.

Підозрюваним оголошено про підозру у розтраті чужого майна та службовому підробленні в умовах воєнного стану. Зараз розглядається питання про обрання запобіжних заходів, таких як тримання під вартою та накладення арешту на майно.

Раніше ДБР викрило масштабну схему з махінаціями у вугільній сфері на 2 млрд гривень.

Також ми розповідали, що слідчі бюро розслідувань завершили досудове слідство у справі ексдепутата Жмеринської міськради від партії "ОПЗЖ", яка заборонена в Україні, обвинуваченого у замовленні вбивства свого колеги. За результатами розслідування, до суду було направлено обвинувальний акт.