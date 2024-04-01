Ненавидят Россию больше, чем украинцы — офицер ВСУ рассказал, где самый высокий уровень русофобии

Кандидат политических наук, историк, религиовед, политолог, офицер ВСУ Андрей Ковалев. Фото: АрмияInform

Кандидат политических наук, историк, религиовед, политолог, офицер Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев рассказал, где ненавидят Россию больше, чем украинцы. По его словам, речь идет о республике Тува.

Об этом Андрей Ковалев сказал в интервью АрмииInform в понедельник, 1 апреля.

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Высокий уровень русофобии

"Кстати, в республике Тува самый высокий во всей России уровень русофобии. Даже больший, чем в Украине, возможно. У тувинцев национальный лозунг — "режь русню". Поверьте, если где-то в Туве заблудится белый русскоязычный мужчина — его, скорее всего, зарежут ", — рассказал Ковалев.

По его словам, в Башкортостане недавно "пылало". Произошло чуть ли не восстание. Он говорит, что тематика была экологическая, а именно уничтожали их горы, хотели построить завод удобрений, добывать соду.

По словам Ковалева, в советское время одну из гор так уничтожили, просто сравняв с землей. На этот раз башкорты вышли и защитили свои горы.

"На самом деле в корнях всех национально-освободительных движений чаще всего на первом месте стоят экологические движения. Украинцы тоже в конце 80-х — начале 90-х начинали движение за освобождение Украины под экологическими лозунгами, этим катализатором была Чернобыльская катастрофа. В Украине тогда появилась политическая сила, которая называлась "Движение за перестройку", — отметил он.

Офицер ВСУ рассказал, что это была организация содействия политическим изменениям, либерализации в СССР, а потом она начала называться "Рух". Фактически он стал катализатором провозглашения Независимости Украины. Ковалев отметил, что в РФ к этому будут медленно созревать.

Он считает, что российский диктатор Владимир Путин осознает угрозу развала РФ, поэтому пытается "заляпать" субъекты, будущие теоретически независимые государства, в войну против Украины.

"Именно поэтому столь активно происходит мобилизация в национальных республиках. Именно поэтому он отдает национальным республикам оборонные заказы — так называемые оборонные, на самом деле — военные. В Татарстане, например, россияне построили новейший завод по производству беспилотников, и татарская элита согласилась на эти условия: выполнять заказы, зарабатывать, участвовать в войне против Украины", — рассказал Ковалев.

По его словам, следует понимать, что против Украины воюет то, что называется Российской Федерацией — это союз около 90 государств с разными народами.

Напомним, Ковалев заявил, что развал России возглавят элиты диктатора Владимира Путина. По его словам, это произойдет только тогда, когда будет существовать политический консенсус по развалу.

Также представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал о планах России после проведения выборов. По его словам, враг активно готовится к противостоянию с Европой.