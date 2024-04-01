Ненавидять Росію більше, ніж українці — офіцер ЗСУ розповів, де найвищий рівень русофобії

Кандидат політичних наук, історик, релігієзнавець, політолог, офіцер ЗСУ Андрій Ковальов. Фото: АрміяInform

Кандидат політичних наук, історик, релігієзнавець, політолог, офіцер Збройних сил України Андрій Ковальов розповів, де ненавидять Росію більше, ніж українці. За його словами, йдеться про республіку Тува.

Про це Андрій Ковальов сказав в інтерв'ю АрміїInform у понеділок, 1 квітня.

Читайте також:

Найвищий рівень русофобії

"До речі, у республіці Тува найвищий в усій Росії рівень русофобії. Навіть більший, ніж в Україні, можливо. У тувинців національне гасло — "ріж русню". Повірте, якщо десь у Туві заблукає білий російськомовний чоловік — його, найімовірніше, заріжуть", — розповів Ковальов.

За його словами, у Башкортостані нещодавно "палало". Сталося ледь не повстання. Він каже, що тематика була екологічна, а саме знищували їхні гори, хотіли збудувати завод добрив, видобувати соду.

За словами Ковальова, у радянський час одну з гір так знищили, просто зрівнявши із землею. Цього разу башкорти вийшли і захистили свої гори.

"Насправді в корінні всіх національно-визвольних рухів частіше за все на першому місці стоять екологічні рухи. Українці теж наприкінці 80-х — на початку 90-х починали рух за визволення України під екологічними гаслами, цим каталізатором була Чорнобильська катастрофа. В Україні тоді з’явилася політична сила, яка називалась "Рух за Перебудову", — зазначив він.

Офіцер ЗСУ розповів, що це була організація сприяння політичним змінам, лібералізації в СРСР, а потім вона почала називатися "Рух". Фактично він став каталізатором проголошення незалежності України. Ковальов наголосив, що у РФ до цього будуть повільно дозрівати.

Він вважає, що російський диктатор Володимир Путін усвідомлює загрозу розвалу РФ, тому намагається "заляпати" суб'єкти, майбутні теоретично незалежні держави, у війну проти України.

"Саме тому настільки активно відбувається мобілізація в національних республіках. Саме тому він віддає національним республікам оборонні замовлення — так звані оборонні, насправді — воєнні. У Татарстані, наприклад, росіяни збудували новітній завод з виробництва безпілотників, і татарська еліта погодилася на ці умови: виконувати замовлення, заробляти, брати участь у війні проти України", — розповів Ковальов.

За його словами, потрібно розуміти, що проти України воює те, що називається Російською Федерацією — це союз близько 90 держав з різними народами.

Нагадаємо, Ковальов заявив, що розвал Росії очолять еліти диктатора Володимира Путіна. За його словами, це відбудеться лише тоді, коли існуватиме політичний консенсус щодо розвалу.

Також представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів про плани Росії після проведення виборів. За його словами, ворог активно готується до протистояння з Європою.