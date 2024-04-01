Офіцер ЗСУ розповів, хто допоможе здійснити розвал Росії та чим це небезпечно для України

Кандидат політичних наук, історик, релігієзнавець, політолог, офіцер ЗСУ Андрій Ковальов. Фото: АрміяInform

Кандидат політичних наук, історик, релігієзнавець, політолог, офіцер Збройних Сил України Андрій Ковальов заявив, що розвал Росії очолять еліти диктатора Володимира Путіна. За його словами, це відбудеться лише тоді, коли існуватиме політичний консенсус щодо розвалу.

Про це Андрій Ковальов сказав в інтерв'ю АрміїInform у понеділок, 1 квітня.

Читайте також:

Розвал Росії

Ковальов каже, що досить скептично ставиться до національно-визвольних рухів в РФ, адже якби вони були, то вже б зачистили режим Кремля.

Він вважає, що розвал Росії очолять путінські еліти, які зараз при владі в республіках. За його словами, як тільки Росія почне "сипатись" — вони стануть на чолі цього розвалу.

Він пригадав, як свого часу розвал СРСР очолили місцеві комуністичні еліти, так і в Росії — національні визвольні рухи очолили розвал імперії: Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Україна.

"Пам’ятаєте, як в СРСР говорили про Литву, Латвію й Естонію? "Ето наша заграніца". Тому що совєти не почувалися там впевнено, вони їздили в ці країни, як на екскурсію, — народи Балтії підкреслено показували, що вони інші й що вони — в окупації. Українці, на жаль, не встигли зробити такого "щеплення", і по нас проїхалися катком геноцидів, репресій, винищення", — наголосив Ковальов.

За словами офіцера ЗСУ, Україна зараз максимально близька до того, щоб в Росії запалало і вона почала розвалюватися, однак над цим повинна працювати не лише одна країна.

Ковальов зазначив, що СРСР розвалився тоді, коли це рішення ухвалили для себе американські політичні еліти.

"Так, ще республіканці на чолі з президентом Рейганом почали ефективно розвалювати СРСР, запустивши цей процес. Але зараз в американських еліт немає розуміння, що Росію потрібно розвалити", — каже він.

Офіцер ЗСУ наголосив, що країни-партнери, які допомагають Україні, зокрема, країни Європи, у 2022–2023 роках повністю профінансували за рахунок своїх бюджетів російську війну. Ковальов каже, що вони накупили товарів та енергоносіїв у РФ рівно на таку суму, яку Москва витратила за цей час у війні проти України.

"Отже, лише тоді, коли існуватиме політичний консенсус щодо розвалу російської імперії, вона почне розвалюватися. І очолять цей процес путінські еліти на місцях, з числа, наприклад, "єдиноросів". Тоді вони всі почнуть говорити, що "з дитинства за незалежний Татарстан, Башкортостан, незалежну республіку Тува", — додав офіцер ЗСУ.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів про плани Росії після проведення виборів. За його словами, ворог активно готується до протистояння з Європою.

Також Президент України Володимир Зеленський попереджає про те, що Росія не зупиниться в своїх амбіціях на Україні. Він визнав, що перемога над Путіним у цій війні буде величезним викликом, але наголосив, що навіть часткова перемога може послабити російського лідера.