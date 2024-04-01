Офицер ВСУ рассказал, кто поможет осуществить развал России и чем это опасно для Украины

Кандидат политических наук, историк, религиовед, политолог, офицер ВСУ Андрей Ковалев. Фото: АрмияInform

Кандидат политических наук, историк, религиовед, политолог, офицер Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев заявил, что развал России возглавят элиты диктатора Владимира Путина. По его словам, это произойдет только тогда, когда будет существовать политический консенсус по развалу.

Об этом Андрей Ковалев сказал в интервью АрмииInform в понедельник, 1 апреля.

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Развал России

Ковалев говорит, что достаточно скептически относится к национально-освободительным движениям в РФ, ведь если бы они были, то уже зачистили бы режим Кремля.

Он считает, что развал России возглавят путинские элиты, которые сейчас у власти в республиках. По его словам, как только Россия начнет "сыпаться", они станут во главе этого развала.

Он вспомнил, как в свое время развал СССР возглавили местные коммунистические элиты, так и в России национальные освободительные движения возглавили развал империи: Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Украина.

"Помните, как в СССР говорили о Литве, Латвии и Эстонии? "Это наша заграница". Потому что советы не чувствовали себя там уверенно, они ездили в эти страны, как на экскурсию, — народы Балтии подчеркнуто показывали, что они другие и что они — в оккупации. Украинцы, к сожалению, не успели сделать такую "прививку", и по нам проехались катком геноцидов, репрессий, истребления", — подчеркнул Ковалев.

По словам офицера ВСУ, Украина сейчас максимально близка к тому, чтобы в России запылало и она начала разваливаться, однако над этим должна работать не только одна страна.

Ковалев отметил, что СССР развалился тогда, когда данное решение приняли для себя американские политические элиты.

" Так, еще республиканцы во главе с президентом Рейганом начали эффективно разваливать СССР, запустив этот процесс. Но сейчас у американских элит нет понимания, что Россию нужно развалить", — говорит он.

Офицер ВСУ отметил, что страны-партнеры, помогающие Украине, в частности, страны Европы, в 2022-2023 годах полностью профинансировали за счет своих бюджетов российскую войну. Ковалев говорит, что они накупили товаров и энергоносителей в РФ ровно на сумму, которую Москва потратила за это время в войне против Украины.

"Итак, только тогда, когда будет существовать политический консенсус относительно развала российской империи, она начнет разваливаться. И возглавят этот процесс путинские элиты на местах, из числа, например, "единороссов". Тогда они все начнут говорить, что "с детства за независимый Татарстан, Башкортостан, независимую республику Тува", — добавил офицер ВСУ.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал о планах России после проведения выборов. По его словам, враг активно готовится к противостоянию с Европой.

Также Президент Украины Владимир Зеленский предупреждает, что Россия не остановится в своих амбициях на Украине. Он признал, что победа над Путиным в этой войне будет огромным вызовом, но подчеркнул, что даже частичная победа может ослабить российского лидера.