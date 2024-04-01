РПЦ МП наказала своєму духовенству змінити літургію, аби додати пропагандистські молитви, — ISW

Росіяни у церкві. Фото: росЗМІ

Російська православна церква Московського патріархату (РПЦ МП), яка підконтрольна Кремлю, наказала всім своїм священнослужителям змінити літургію. Таким чином у неї хочуть включити пропагандистські молитви про війну в Україні.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

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Російські Telegram-канали з джерелами в РПЦ МП у неділю, 31 березня, поширили документ, в якому голова управління справами РПЦ МП митрополит Воскресенський Григорій доручив священнослужителям щодня читати "Молитву за Русь" під час Великого посту.

Він також закликав священнослужителів читати її вдома та пропонувати іншим парафіянам.

В ISW розповіли, що "Молитва за Русь" — це нова молитва, яку РПЦ МП офіційно запровадила у вересні 2022 року. Вона є дуже політизованою, провоєнною та прокремлівською з неправдивими російськими наративами.

Молитва просить Бога "допомогти російському народу і дарувати РФ перемогу" проти "тих, хто хоче воювати і взявся за зброю проти Святої Русі, прагнучи розділити і знищити її єдиний народ".

"Згадка про "Святу Русь" і "єдиний народ" перегукується з багаторічним брехливим наративом Путіна про те, що українці, білоруси і росіяни складають одну російську націю, і є привласненням історії Київської Русі", — йдеться у звіті.

Глава РПЦ МП Патріарх Кирило вперше прочитав "Молитву за Русь" 25 вересня 2022 року після заклику російського диктатора Путіна про часткову мобілізацію.

Аналітики заявили, що РПЦ МП є підконтрольною Кремлю організацією та відомим інструментом у російському інструментарії гібридної війни, який просуває інтереси Кремля та націоналістичну ідеологію всередині країни та за її межами.

Перевірка священнослужителів РПЦ МП

У звіті йдеться, що керівництво РПЦ МП посилило внутрішню перевірку священнослужителів та, як повідомляється, позбавило сану кількох священнослужителів, які відмовилися просувати запроваджені Кремлем молитви на підтримку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Запрошений дослідник Фонду Карнегі за міжнародний мир Ксенія Лученко зазначила, що РПЦ МП розглядає відмову окремих священнослужителів від використання встановлених молитов на літургії як лжесвідчення і гріх, що карається позбавленням сану згідно з 25-м Апостольським правилом.

Російська організація "Християни проти війни" повідомила, що РПЦ МП або російські державні органи вже притягнули до дисциплінарної відповідальності щонайменше 28 священнослужителів з Росії, п'ятьох з Білорусі, одного з Казахстану і шістьох з Литви за антивоєнну риторику або відмову читати провоєнні молитви під час богослужіння.

Повідомляється, що РПЦ МП застосовувала різні покарання, включаючи позбавлення сану, зниження в посаді і відлучення від церкви.

Патріарх Кирило, наприклад, у лютому 2024 року схвалив рішення про позбавлення сану одного з найвідоміших і найшанованіших священників РПЦ МП протоієрея Олексія Умінського за відмову читати "Молитву за Русь".

"Нещодавно РПЦ МП посилила кремлівську риторику про війну Росії в Україні, назвавши її екзистенційною та цивілізаційною "священною війною", і Кремль, ймовірно, продовжить використовувати РПЦ МП для просування своїх імперіалістичних та агресивних цілей в Україні та інших країнах, щоб забезпечити довгострокову внутрішню підтримку військових зусиль Путіна", — додали аналітики.

Нагадаємо, РПЦ МП жорстко контролюється Кремлем та є вагомим інструментом пропаганди. Підтвердженням цього є Всесвітній російський народний собор у Москві, який тривав з 27 по 28 березня, де схвалили ідеологічний і політичний документ, який об'єднав кілька кремлівських ідеологічних пропагандистських тез.

Також Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики закінчив розгляд правок і направив до Верховної Ради на голосування законопроєкт про заборону російських релігійних організацій в Україні.