РПЦ МП приказала своему духовенству сменить литургию, чтобы добавить пропагандистские молитвы, — ISW

Россияне в церкви. Фото: росСМИ

Русская православная церковь Московского патриархата (РПЦ МП), подконтрольная Кремлю, приказала всем своим священнослужителям сменить литургию. Таким образом в нее хотят включить пропагандистские молитвы о войне в Украине.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

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Российские Telegram-каналы с источниками в РПЦ МП в воскресенье, 31 марта, распространили документ, в котором глава управления делами РПЦ МП митрополит Воскресенский Григорий поручил священнослужителям ежедневно читать "Молитву за Русь" во время Великого поста.

Он также призвал священнослужителей читать ее дома и предлагать другим прихожанам.

В ISW рассказали, что "Молитва за Русь" — это новая молитва, которую РПЦ МП официально ввела в сентябре 2022 года. Она очень политизированная, провоенная и прокремлевская с ложными российскими нарративами.

Молитва просит Бога "помочь русскому народу и даровать РФ победу" против "тех, кто хочет воевать и взялся за оружие против Святой Руси, стремясь разделить и уничтожить ее единый народ".

"Упоминание о "Святой Руси" и "едином народе" перекликается с многолетним лживым нарративом Путина о том, что украинцы, белорусы и русские составляют одну русскую нацию, и является присвоением истории Киевской Руси", — говорится в отчете.

Глава РПЦ МП Патриарх Кирилл впервые прочитал "Молитву за Русь" 25 сентября 2022 года после призыва российского диктатора Путина о частичной мобилизации.

Аналитики заявили, что РПЦ МП является подконтрольной Кремлю организацией и известным инструментом в российском инструментарии гибридной войны, который продвигает интересы Кремля и националистическую идеологию внутри страны и за ее пределами.

Проверка священнослужителей РПЦ МП

В отчете говорится, что руководство РПЦ МП усилило внутреннюю проверку священнослужителей и, как сообщается, лишило сана нескольких священнослужителей, отказавшихся продвигать введенные Кремлем молитвы в поддержку полномасштабного вторжения России в Украину.

Приглашенный исследователь Фонда Карнеги за международный мир Ксения Лученко отметила, что РПЦ МП рассматривает отказ отдельных священнослужителей от использования установленных молитв на литургии как лжесвидетельство и грех, караемый лишением сана согласно 25-му Апостольскому правилу.

Российская организация "Христиане против войны" сообщила, что РПЦ МП или российские государственные органы уже привлекли к дисциплинарной ответственности по меньшей мере 28 священнослужителей из России, пятерых из Беларуси, одного из Казахстана и шестерых из Литвы за антивоенную риторику или отказ читать провоенные молитвы во время богослужения.

Сообщается, что РПЦ МП применяла различные наказания, включая лишение сана, понижение в должности и отлучение от церкви.

Патриарх Кирилл, например, в феврале 2024 года принял решение о лишении сана одного из самых известных и уважаемых священников РПЦ МП протоиерея Алексея Уминского за отказ читать "Молитву за Русь".

"Недавно РПЦ МП усилила кремлевскую риторику о войне России в Украине, назвав ее экзистенциальной и цивилизационной "священной войной", и Кремль, вероятно, продолжит использовать РПЦ МП для продвижения своих империалистических и агрессивных целей в Украине и других странах, чтобы обеспечить долгосрочную внутреннюю поддержку военных усилий Путина", — добавили аналитики.

Напомним, РПЦ МП жестко контролируется Кремлем и является значительным инструментом пропаганды. Подтверждением тому является Всемирный русский народный собор в Москве, продолжавшийся с 27 по 28 марта, где одобрили идеологический и политический документ, объединивший несколько кремлевских идеологических пропагандистских тезисов.

Также Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике закончил рассмотрение правок и направил в Верховную Раду на голосование законопроект о запрете российских религиозных организаций в Украине.