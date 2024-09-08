Крымский мост – партизаны показали значительные разрушения

Крымский мост. Фото: Росавтодор

Крымский мост в Керченском проливе, соединяющий временно оккупированный Крым и территорию РФ, начал разрушаться. По данным партизан, незаконной переправе не предоставляется должного обслуживания.

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ" в своем Telegram-канале сегодня, 8 сентября.

Читайте также:

Крымский мост начал осыпаться

Согласно информации, мост нуждается в экстренном ремонте после повреждений. Отмечается, что некоторые части переправы стали просто осыпаться.

"Отношение к его состоянию становится все больше пренебрежительным, уже никто не уделяет ему должного внимания" , — говорится в сообщении.

Партизаны также отмечают, что количество систем ПВО в Крыму уменьшается, что делает Крымский мост более уязвимым.

Разрушение Крымского моста. Фото: "АТЕШ"

Состояние Крымского моста. Фото "АТЕШ"

Крымский мост без ремонта. Фото "АТЕШ"

Как известно, в июле 2023 года СБУ во второй раз нанесла удар по Крымскому мосту морскими дронами Sea Baby. Тогда была разрушена одна секция перправы, а также серьезно повреждена другая.

Напомним, в начале августа стало известно, что РФ строит еще одну переправу в Керченском проливе параллельно Крымскому мосту.