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Немає належного обслуговування — партизани показали, у якому стані Кримський міст

8 вересня 2024 17:54
Юлія Леськова - Випусковий редактор
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Кримський міст - партизани показали значне руйнування
Кримський міст. Фото: Росавтодор
Юлія Леськова - Випусковий редактор
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Кримський міст у Керченській протоці, який сполучає тимчасово окупований Крим та територію РФ, почав руйнуватися. За даними партизанів, незаконній переправі не надають належного обслуговування. 

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" у своєму Telegram-каналі, сьогодні, 8 вересня. 

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Згідно інформації, міст потребує екстренного ремонту після пошкоджень. Зазначається, що деякі частини переправи почали просто осипатися. 

"Відношення до його стану стає дедалі зневажливим, вже ніхто не приділяє йому належної уваги", — йдеться у повідомленні. 

Партизани також відмічають, що кількість систем ППО в Криму зменшується, що робить Кримський міст більш вразливим. 

Кримський міст сьогодні - який вигляд має
Руйнування Кримського моста. Фото: "АТЕШ"
Руйнування Кримського моста - показали наслідки
Стан Кримського моста. Фото "АТЕШ"
Кримський міст 8 вересня - показали фото
Кримський міст без ремонту. Фото "АТЕШ"

Як відомо, у липні 2023 року СБУ вдруге завдала удару по Кримському мосту морськими дронами Sea Baby. Тоді було зруйновано одну секцію перправи, а також серйозно пошкоджено іншу. 

Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що РФ будує ще одну переправу у Керченській протоці паралельно до Кримського мосту. 

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Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

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