Кримський міст - партизани показали значне руйнування

Кримський міст. Фото: Росавтодор

Кримський міст у Керченській протоці, який сполучає тимчасово окупований Крим та територію РФ, почав руйнуватися. За даними партизанів, незаконній переправі не надають належного обслуговування.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" у своєму Telegram-каналі, сьогодні, 8 вересня.

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Згідно інформації, міст потребує екстренного ремонту після пошкоджень. Зазначається, що деякі частини переправи почали просто осипатися.

"Відношення до його стану стає дедалі зневажливим, вже ніхто не приділяє йому належної уваги", — йдеться у повідомленні.

Партизани також відмічають, що кількість систем ППО в Криму зменшується, що робить Кримський міст більш вразливим.

Руйнування Кримського моста. Фото: "АТЕШ"

Стан Кримського моста. Фото "АТЕШ"

Кримський міст без ремонту. Фото "АТЕШ"

Як відомо, у липні 2023 року СБУ вдруге завдала удару по Кримському мосту морськими дронами Sea Baby. Тоді було зруйновано одну секцію перправи, а також серйозно пошкоджено іншу.

Нагадаємо, на початку серпня стало відомо, що РФ будує ще одну переправу у Керченській протоці паралельно до Кримського мосту.