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Не хотела уезжать из дома — в Германии за убийство судят беженку из Украины

22 января 2024 16:36
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Не хотела уезжать из дома — в Германии за убийство судят беженку из Украины
Ход судебного дела. Фото: Bild
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В немецком Мюнхене начался суд над беженкой из Украины, убившей ножом гражданина Германии — владельца дома, в котором она жила. Сообщается, что женщина не хотела уезжать из дома.

Об этом сообщает Bild.

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Издание пишет, что убитым оказался 54-летний работник ІТ-сферы Юрген из города Дахау, который находится в 20 километрах от Мюнхена. Муж приютил у себя дома свою знакомую украинку Елену, сбежавшую из страны из-за российского вторжения.

В материале говорится, что украинка и немец познакомились с помощью сайта онлайн-знакомств 15 лет назад. У них даже возникли отношения, однако с 2013 года, как говорится в обвинении, Юрген решил "взять паузу" в отношениях, однако общение между парой продолжалось.

С началом вторжения России сначала Елена переехала к сестре в Шварцвальд, однако впоследствии внезапно с чемоданами появилась в Дахау, на пороге дома Юргена. Тот принял ее на время, однако украинка жила у немца больше года, якобы заставив Юргена прописать ее у себя.

В следственных материалах указано, что поведение Елены было агрессивным, и она не реагировала на уговоры Юргена уехать. Поэтому немец вместе с детьми спал вместе на диване.

В феврале прошлого года, во время очередной ссоры на глазах у семьи Юргена, беженка схватила кухонный нож, и несколько раз ударила его в шею, из-за чего мужчина умер.

Напомним, что ранее американский историк Тимоти Снайдер заявил, что украинские беженцы могут стать моральной победой России. По его мнению, она добивается этого, в том числе и попытками рассеять украинцев по всему миру.

В то же время находящихся в Чехии украинских беженцев с января 2024 года начали штрафовать. Наказание касается лиц, имеющих транспорт с украинской регистрацией и не вставших на специальный учет.

Германия
суд
украинцы
убийство
беженцы
Криминал

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